Yeferson Cossio reveló en SEMANA si se va a casar con su novia y los planes que tienen a futuro: “quiero hacerla feliz”

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez se van a casar?

“Si me gustaría mucho comprometerme con ella. De hecho, lo hemos hablado mucho y ella cada vez que yo se lo digo se pone muy feliz, me muestra la manito para el anillo. Ambos queremos, pero falta ver cuándo va a ser el momento”.

¿Cuáles han sido los limitantes de la pareja para llegar al altar?

“Lo que me preocupa de ella es que yo ya tengo 30 años, yo ya he hecho de todo, yo he vivido de todo, yo estoy ya seguro de lo que quiero y según ella, ella también, pero es que el problema es que apenas tiene 20 años entonces no sé, eso me preocupa un poquito, pero hay que ver cómo se va gestando todo, pero yo creo que sí, ambos estamos muy bien”.