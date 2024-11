Yeferson Cossio fue atacado por un perro; las heridas generaron terror en redes sociales

“Adopté un perro para darle un mejor hogar, y eso, y en la adoptada de un día me volvió mier…, me cascó los otros perros. Mejor dicho, otro hogar pal’ muchacho, aquí no fue. ¿Así me paga el que le iba a dar un buen hogar?”, dijo en el video que publicó en la cuenta de Instagram, en la que suma más de 2.1 millones de seguidores.