Yeferson Cossio respondió en SEMANA a las acusaciones de “estafa” que le hizo Yina Calderón

No obstante, no ha logrado congeniar con todos sus colegas dentro de la industria del entretenimiento, y muchos de ellos se han encargado de hacer algunas ocasiones con respecto a la manera en la que el hombre obtiene sus ingresos económicos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Yeferson Cossio?

“ Él, ayuda demasiado en Colombia, me parece a mí que él es el influenciador número uno. Él ayuda demasiado, no hay ninguna persona en Colombia que ayude tanto como Cossio”, dijo la empresaria de queratinas.

“Cuánta gente, presuntamente, estafada con el Método Cossio, tiene tantas demandas que es para que estuviera en otro país, estuviera encanado, ¿qué pasa con él? Que está quedando en el olvido, si no cambia su contenido y si no cambia esas bromitas... El número uno ahora se llama Westiercol, así me caiga como una patada en el cul*”,