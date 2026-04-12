¿Se le perdió su mascota en Bogotá? Así puede encontrarla más rápido

De acuerdo con el DANE, los animales de compañía se han convertido en parte fundamental de la familia. De acuerdo con sus más recientes reportes, el 67 % de los hogares conviven con al menos un animal doméstico, lo que se traduce en 4,4 millones de familias.

Lamentablemente, a diario hay muchos perros y gatos que se pierden y lo que normalmente hacen los ciudadanos es empezar una búsqueda propia o distribuir volantes con la foto de la mascota, el nombre y un número de contacto.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá tiene un programa cuyo objetivo es apoyar a las familias en estos procesos, pero con más rapidez y seguridad de encontrar. Este servicio denominado ‘Perros y gatos buscan su hogar’, que además es gratuito, pretende acompañar a las familias en la búsqueda de sus animales de compañía.

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Los ciudadanos que tengan una pérdida deben enviar una foto posiblemente con alta definición, el nombre, raza, edad y características físicas, lugar, fecha y descripción de lo que sucedió y datos de contacto al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o a la línea de WhatsApp 305 894 8873.

Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), aseguró que el compromiso con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es la protección y el bienestar animal.

El alcalde, por su parte, explicó de qué se trata esta iniciativa: “Es un repositorio de información sobre fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”.

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De acuerdo con la Alcaldía, la información recibida será previamente autorizada para los fines específicos de divulgación, localización y eventual reencuentro con animales perdidos.

El Instituto además resaltó que, así como se le presta esta ayuda a la ciudadanía, es vital bajar la tasa de extravíos, pero que esto se podría lograr solo con la ayuda de los capitalinos, manteniendo a los animales con supervisión, que tengan una placa con los datos para que sea más fácil identificar al dueño o responsable, además de quienes tengan la posibilidad de ponerles un microchip.

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Por otra parte, en el caso tal de que otra persona encuentre al animal extraviado, el mandatario explicó:

“Si otra persona encuentra un animal, inmediatamente tendrá esta alternativa. Obviamente, buscar dentro de la página y darse cuenta efectivamente por la foto, por los datos, si es el animal que ha encontrado y entrar en contacto directamente con el tenedor o la tenedora que lo están buscando. Pensemos que para trabajar en contra de la vulnerabilidad, entre más información tengamos, más protección podemos dar a los animales”.