La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) anunció, por medio de un comunicado, que tras el anuncio emitido por el presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo para 2026, se podría contar con un incremento del 25 % en los costos de los pasajes para los usuarios del país.

Los costos de los pasajes podrían aumentar en los próximos días. Foto: Jorge Orozco

“El transporte intermunicipal de pasajeros por carretera enfrenta una presión de costos sin precedentes que haría inevitable un incremento superior al 25 % en las tarifas al usuario. El incremento del 23 % del salario mínimo anunciado por el Gobierno nacional, sumado al reciente encarecimiento de los combustibles, está desbordando la capacidad financiera de un sector que aún no ha recuperado sus niveles de operación prepandemia”, señala Aditt.

Junto a esto, el gremio destacó que se podrían presentar complicaciones debido a las deficiencias estructurales del entorno operativo: vías en mal estado, bloqueos permanentes, retrasos en proyectos estratégicos y una gestión vial ineficiente.

En estas condiciones, el aumento de tarifas no obedece a mejoras en la calidad del servicio, sino a la necesidad de supervivencia de un sector intensivo en mano de obra, cuyo impacto se extiende a toda la cadena productiva.

“¿Qué terminará sucediendo en enero? Que, aparte de los incrementos de los costos laborales, vamos a tener muchos incrementos en nuestro sector asociados al salario mínimo y otros al IPC, que llegarán en el mismo momento. Multas, servicios de trámites, licenciamiento, seguros, peajes. Esto generará que, necesariamente, a partir del mes de enero, se comiencen a cobrar tarifas mucho más altas para todos los usuarios de transporte en el país”, señala Camilo García, vicepresidente de Aditt.

Miles de personas utilizan este servicio de transporte. Foto: Asociación de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros/web

Por último, la asociación advierte en su comunicado que, de no adoptarse medidas urgentes y diferenciadas, el incremento tarifario superior al 25 % será inevitable, con efectos negativos directos sobre los usuarios, la competitividad regional y la estabilidad del empleo formal en el país.

Costos fijos de la operación del sector

De acuerdo con el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) y el Dane, los costos fijos representan el 32,99 % de la estructura del sector, y la nómina puede alcanzar cerca del 18 % del total.

“Un incremento salarial del 23 %, sin mejoras en productividad ni ajustes estructurales, se traduce directamente en sobrecostos que no pueden ser absorbidos por las empresas, especialmente las pequeñas y medianas”, complementa Aditt.

En los próximos días, los actores del sector deberán anunciar los valores para cada uno de los trayectos que utilizan los usuarios del país.