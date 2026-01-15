Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Luego de la autorización del Ministerio de Transporte, usuarios del transporte entre Barranquilla y municipios aledaños en el Atlántico y Bolívar tendrán que pagar la tarifa que rige para 2026.

El incremento, tal cual sucede cada nuevo año en otras ciudades como Bogotá, con el Transmilenio, Medellín, con el Metro, y Cali, con el MÍO, también es aplicado en el servicio público desde la capital del Atlántico a otras poblaciones.

Sin embargo, es importante señalar que aún no se oficializa el nuevo precio del pasaje para los buses urbanos en esa ciudad.

Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), aseguró que se está en espera de la decisión de esa entidad para el ajuste del pasaje en buses urbanos y en el sistema masivo Transmetro.

Según explicó, la entidad continúa evaluando el incremento con base en estudios de costos y en el impacto derivado del aumento del salario mínimo nacional.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Foto: Redes sociales

El análisis incluye tanto los gastos operativos de las empresas como la sostenibilidad del sistema y la capacidad de pago de los usuarios. Así se evita medidas como la del gobernador de Cundinamarca, que ante el anuncio de empresas de la Sabana de Bogotá de incrementar hasta 30 por ciento los precios de los pasajes, pidió la intervención del Ministerio de Transporte.

Estas son los precios 2026 para buses intermunicipales desde Barranquilla

Zona norte del Atlántico

Palmar de Varela – Barranquilla y viceversa: $7.700

Santo Tomás – Barranquilla y viceversa: $7.100

Sabanagrande – Barranquilla y viceversa: $5.700

Sabanagrande (Puerto del Río) – Barranquilla y viceversa: $7.100

Zona sur del Atlántico

Candelaria – Barranquilla y viceversa: $14.100

Martillo – Barranquilla y viceversa: $13.100

Puerto Giraldo – Barranquilla y viceversa: $11.700

Ponedera – Barranquilla y viceversa: $11.300

Santa Lucía – Barranquilla y viceversa: $17.000

Suan – Barranquilla y viceversa: $15.600

Campo de la Cruz – Barranquilla y viceversa: $15.100

Otras rutas intermunicipales del Atlántico

Repelón – Barranquilla y viceversa: $16.900

Santa Cruz – Barranquilla y viceversa: $16.600

Hibácharo – Barranquilla y viceversa: $16.800

Municipios de Bolívar

Calamar (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $16.400

Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $19.600

Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $16.600

Ruta especial hacia el Magdalena

Otra de las tarifas actualizadas corresponde a la ruta especial de Pivijay a Barranquilla (85 kilómetros de distancia):

Pivijay (Magdalena) – Barranquilla y viceversa: $45.500