Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Luego de la autorización del Ministerio de Transporte, usuarios del transporte entre Barranquilla y municipios aledaños en el Atlántico y Bolívar tendrán que pagar la tarifa que rige para 2026.
El incremento, tal cual sucede cada nuevo año en otras ciudades como Bogotá, con el Transmilenio, Medellín, con el Metro, y Cali, con el MÍO, también es aplicado en el servicio público desde la capital del Atlántico a otras poblaciones.
Sin embargo, es importante señalar que aún no se oficializa el nuevo precio del pasaje para los buses urbanos en esa ciudad.
Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), aseguró que se está en espera de la decisión de esa entidad para el ajuste del pasaje en buses urbanos y en el sistema masivo Transmetro.
Según explicó, la entidad continúa evaluando el incremento con base en estudios de costos y en el impacto derivado del aumento del salario mínimo nacional.
El análisis incluye tanto los gastos operativos de las empresas como la sostenibilidad del sistema y la capacidad de pago de los usuarios. Así se evita medidas como la del gobernador de Cundinamarca, que ante el anuncio de empresas de la Sabana de Bogotá de incrementar hasta 30 por ciento los precios de los pasajes, pidió la intervención del Ministerio de Transporte.
Estas son los precios 2026 para buses intermunicipales desde Barranquilla
Zona norte del Atlántico
- Palmar de Varela – Barranquilla y viceversa: $7.700
- Santo Tomás – Barranquilla y viceversa: $7.100
- Sabanagrande – Barranquilla y viceversa: $5.700
- Sabanagrande (Puerto del Río) – Barranquilla y viceversa: $7.100
Zona sur del Atlántico
- Candelaria – Barranquilla y viceversa: $14.100
- Martillo – Barranquilla y viceversa: $13.100
- Puerto Giraldo – Barranquilla y viceversa: $11.700
- Ponedera – Barranquilla y viceversa: $11.300
- Santa Lucía – Barranquilla y viceversa: $17.000
- Suan – Barranquilla y viceversa: $15.600
- Campo de la Cruz – Barranquilla y viceversa: $15.100
Otras rutas intermunicipales del Atlántico
- Repelón – Barranquilla y viceversa: $16.900
- Santa Cruz – Barranquilla y viceversa: $16.600
- Hibácharo – Barranquilla y viceversa: $16.800
Municipios de Bolívar
- Calamar (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $16.400
- Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $19.600
- Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla y viceversa: $16.600
Ruta especial hacia el Magdalena
Otra de las tarifas actualizadas corresponde a la ruta especial de Pivijay a Barranquilla (85 kilómetros de distancia):
- Pivijay (Magdalena) – Barranquilla y viceversa: $45.500