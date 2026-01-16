Viajar por carretera y en algunos tramos específicos será más caro desde este viernes, 16 de enero, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara una nueva actualización en varios de los peajes que tiene a su cargo. Los peajes que recibirán el ajuste son todos los concesionados directamente por la entidad, como parte de un proceso de actualización tarifaria.

Es importante tener en cuenta que este ajuste no será para la totalidad de peajes presentes en las vías nacionales. Sin embargo, sí golpearán algunos de los más importantes para los transportadores y viajeros colombianos.

Estos son los peajes que tendrán aumento a partir de hoy en Colombia. Foto: Universal Images Group via Getty

Es clave entender que el ajuste anual que hará la entidad es el que corresponde normalmente con la variación del Índice de Precios al Consumidor, que estuvo en un 5,10% para el mes de diciembre del 2025, según lo reportado por el Dane.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, son 15 peajes a los que se le aplicará, además del ajuste de IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050. Es importante tener en cuenta que la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, según condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por el Mintransporte.

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

La actualización de precios se dará de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, en la categoría 1, los precios oscilarán entre los $12.612 y hasta los $27.746.

Estas son las tarifas más elevadas que tendrán que pagar los colombianos:

Pipiral, Meta: $27.746

Machetá, Cundinamarca: $27.326

Cisneros, Antioquia: $25.855

Aburrá, Antioquia: $24.909

El Placer, Nariño: $20.915

Estos son los peajes que tendrán aumento a partir de hoy en Colombia. Foto: ANI / Cortesía

Tenga en cuenta que el peaje Boquerón I y II, en Cundinamarca, oscilará en un precio de $19.864 cada uno. Por su parte, en la vía al Llano, Boquerón pasará de $18.900 a $20.800 para vehículos de categoría I y el peaje de Los Andes, ubicado en Bogotá, sube de $13.600 a $14.225, un incremento del 5%.

Esta es la lista total de peajes que sufrirán el ajuste:

Peaje Proyecto - El Placer Rumichaca Pasto - Cisneros VINUS - Aburra Autopistas Mar 1 - Machetá Transversal del Sisga - El Carmen Puerta de Hierro – Cruz del Viso - La Pintada Pacifico 2 - Fusca Accesos Norte - Andes Accesos Norte - Unisabana Accesos Norte - Supia Pacifico 3 - Puerto Berrío Autopista Rio Magdalena - Boquerón I Chirajara Fundadores - Boquerón II Chirajara Fundadores - Naranjal Chirajara Fundadores - Pipiral Chirajara Fundadores

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

“Es importante precisar que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados”, precisa la ANI.

Estos son los peajes que tendrán aumento a partir de hoy en Colombia. Foto: Foto: El País/ Getty Images

Otros peajes se empezaron a incrementar desde el primero de enero, como lo fue Copacabana y Las Palmas, desde el primero de enero. Por su parte, Circasia, Corozal, Pavas y San Bernardo, desde el 9 de enero. Santágueda, Tarapacá I y II, Turbaco, Bayunca, Galapa y Gambote, desde el 10 de enero y Pasacaballos, Sabanagrande, El Roble, Albarracín y Tuta, desde el 15 de enero.