En la noche del martes 13 de enero, un tren que se dirigía hacia la mina del Cerrejón se descarriló en el kilómetro 61 de la línea férrea luego de un ataque contra la vía, lo que provocó daños materiales que aún están por ser cuantificados, según informó la compañía, en un comunicado oficial.

Cerrejón indicó que la evaluación técnica de la emergencia solo podrá realizarse cuando existan condiciones de seguridad que permitan el ingreso de los equipos especializados al lugar. Por ahora, no se ha precisado el impacto total sobre la operación ni el tiempo requerido para restablecer la circulación normal de los trenes.

La empresa rechazó de manera categórica los hechos y advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de las personas, afectan una infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos sobre la operación, el empleo y la economía de La Guajira.

Además, señaló que el ataque se suma a un contexto regional marcado por bloqueos recurrentes y mayores presiones operativas.

Cerrejón pidió a las autoridades competentes reforzar de manera urgente las medidas de seguridad para evitar la repetición de este tipo de hechos y reafirmó su compromiso con la región y con las comunidades vecinas, subrayando que la violencia no puede imponerse sobre el derecho a la seguridad y al desarrollo.