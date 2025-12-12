Findeter presenta estudios que identifican necesidades de infraestructura en las regiones

A pesar de los avances que ha logrado Colombia en materia social, económica e infraestructura, persisten retos profundos en varias regiones. Para cerrar estas brechas históricas y saldar parte de la deuda con los territorios, Findeter ha desarrollado investigaciones que identifican problemáticas y desafíos, especialmente en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, donde la falta de infraestructura básica ha limitado un desarrollo sostenible.

El punto de partida fue claro: conocer qué infraestructura existe, cómo están los territorios y qué hace falta para responder a sus necesidades y avanzar hacia un desarrollo integral.

Las investigaciones evidenciaron que algunos municipios fortalecidos pueden actuar como integradores regionales, articulando territorios menos estructurados, para ello se utilizó una metodología diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su fase inicial, que fue replicada por Findeter con el fin de determinar las principales necesidades que presentan los territorios: déficits en agua potable, saneamiento, conectividad vial, entre otros; así como una fragmentación de información que dificulta la planeación estratégica.

Tras su apropiación metodológica, la estrategia se aplicó en la Amazonía y la cuenca del río Magdalena, alcanzando 238 municipios y 26 departamentos, donde habitan más de 17,5 millones de colombianos. | Foto: Findeter - API

Teniendo en cuenta factores como pobreza, baja cobertura de servicios básicos, debilidades institucionales y su potencial para convertirse en polos de desarrollo, se identificaron zonas de Chocó, Valle, Cauca, Nariño y La Guajira para realizar pilotos replicables en el resto del país. El análisis integró población, servicios públicos, vivienda, equipamientos sociales, vías, conectividad, vocaciones comunitarias y capacidades fiscales, lo que permitió priorizar municipios con mayores necesidades y con posibilidad de dinamizar regiones vecinas.

Con este diagnóstico se consolidó una herramienta estratégica para priorizar proyectos regionales considerando tanto las carencias como las capacidades de los territorios. “Facilita decisiones basadas en evidencia”, afirmó Catalina Cárdenas, directora de Estudios Territoriales de Findeter.

La entidad lidera una estrategia en la que se priorizan proyectos para orientar inversiones, articular actores locales y promover un desarrollo territorial más equitativo y sostenible. | Foto: Gobernación del Amazonas - API

Esta herramienta se materializa en el Banco de Proyectos, una plataforma digital con más de 7.600 iniciativas que clasifica proyectos por sector y nivel de madurez, aplica filtros alineados con sostenibilidad y acción climática, y conecta iniciativas con fuentes de financiación. Con análisis geoespacial y visualizaciones dinámicas, impulsa una mejor asignación de recursos, mayor transparencia y ejecución efectiva. No será solo un repositorio, sino un mecanismo vivo para orientar inversión pública y privada, y acelerar proyectos sostenibles. Se implementará en el 2026, mientras tanto, los proyectos pueden ser consultados directamente en Findeter.

Tras su apropiación metodológica, la estrategia se aplicó en la Amazonía y la cuenca del río Magdalena, alcanzando 238 municipios y 26 departamentos, donde habitan más de 17,5 millones de colombianos. Este año se amplió al Eje Cafetero y la región Caribe, con una proyección que supera 455 municipios en 29 departamentos, y en el segundo semestre inició el estudio en la Orinoquía. Para 2026, Findeter contará también con los estudios de las zonas faltantes de la región Andina, cerrando el ciclo de investigación sobre todo el territorio nacional. Desde allí iniciará una fase de actualización permanente, conforme a la información que sea publicada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y las entidades territoriales, quienes en el futuro podrán registrar directamente sus proyectos para fortalecer transparencia y articulación.

Primeros estudios disponibles para consulta

En la Amazonía, región con brechas profundas, pero con potencial para liderar la acción climática, se aplicó la metodología de Priorización de Proyectos Regionales de Inversión (PPRI), que se enfoca principalmente en territorios con evidencia técnica e índices como el de necesidades de infraestructura (INI) y de capacidades (ICA). Se estudiaron 50 municipios y 18 Áreas No Municipalizadas, ANM, de ocho departamentos, priorizando 12 municipios con más de 604 proyectos por un valor de 4,97 billones de pesos en sectores como transporte, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad rural, entre otros.

Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter. | Foto: Findeter - API

En la región del Río Grande de la Magdalena se analizaron 129 municipios de 12 departamentos, priorizando 22 de estos con 711 proyectos por un valor de 3,83 billones de pesos, enfocados en mitigación del cambio climático, agua potable, infraestructura educativa y comunitaria y redes viales secundarias y terciarias.

De esta manera, la entidad convierte conocimiento técnico en acción para un desarrollo sostenible, articulando conservación y progreso. “Esta apuesta metodológica, rigurosa y flexible, consolida a Findeter como una banca de desarrollo que no solo financia infraestructura, sino que genera conocimiento estratégico para la toma de decisiones que permitan transformar las realidades territoriales”, expresó Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter.

