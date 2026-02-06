Cada vez más, el cobre se ha consolidado como uno de los metales más importantes para los países en medio de la transición energética que se vive en todo el mundo. En Colombia, existe una zona con un alto potencial para la extracción de cobre. Se trata del departamento de Córdoba. Allí existe un proyecto denominado El Alacrán, que además de sumar números a la industria extractiva, también impacta a miles de familias de las comunidades aledañas.

El proyecto está ubicado en Puerto Libertador - Córdoba que desarrollan conjuntamente Cordoba Minerals y su socio JCHX. Fue declarado por la ANM como un Proyecto de Interés Nacional (PIN) en la categoría de seguimiento especializado por su importancia en la transición energética y por su impacto positivo en lo económico y social para la región. Los números indican además que será la mina de cobre más importante del país.

El cobre es uno de los materiales más importantes para la transición energética. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que el proyecto completa actualmente unos 11 años en Colombia. Su estudio de factibilidad indica una vida útil de la mina de unos 14,2 años con una producción diaria estimada de 20.000 toneladas de material.

SEMANA habló con Sarah Armstrong-Montoya, CEO y Presidenta de Cordoba Minerals, sobre los detalles del proyecto, su impacto en la región y la comunidad aledaña, además de algunas cifras económicas.

El Alacrán: las cifras de uno de los proyectos mineros más prometedores para el país

Respecto a los indicadores técnicos y productivos que harían a esta mina la más importante del país, la directiva aseguró que este proyecto cuenta con reservas estimadas cercanas a 97 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42 % de cobre, además de contenidos de oro y plata.

“A partir de esta caracterización, los estudios proyectan una extracción acumulada cercana a 797 millones de libras de cobre, lo que lo ubica en una escala que hoy no existe en Colombia. Este potencial está respaldado por más de 90.000 metros de perforación y por estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos que permiten tener un alto nivel de certidumbre sobre el tamaño y la calidad del depósito”, indicó Armstrong-Montoya.

También detalló que hoy Colombia solo cuenta con una mina de cobre en operación, ubicada en el Chocó, que produjo en 2025 unas 9,23 millones de libras de cobre. La cifra da una idea clara del tamaño actual del mercado y su transformación con El Alacrán.

Frente a la comparación de la cifra proyectada para la mina, que es de 20.000 toneladas diarias, la comparación con otros proyectos mineros demuestra la magnitud, pues El Roble, que la única mina en producción en el Chocó, procesa entre 800 a 1.000 toneladas de mineral por día.

Sarah Armstrong-Montoya es la CEO y Presidente de Cordoba Minerals, Foto: A.P.I

Empleo, aprendizaje e inclusión: el impacto en la región

Respecto a los beneficios, Armstrong-Montoya asegura que se han desarrollado varios programas en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre ellos la capacitación de más de 800 personas de las comunidades vecinas en distintos campos de conocimiento. Particularmente, en el curso técnico de minería a cielo abierto se alcanzó una participación femenina cercana al 94 %, algo poco común en este tipo de formaciones.

Respecto a la relación con los mineros informales de la zona, la CEO detalla que se ha construido a través de diálogo y reconocimiento de una realidad histórica del territorio.

“Desde el inicio entendimos que es clave ofrecer alternativas reales a quienes han dependido por años de la minería informal para su sustento. Contamos con un programa de formalización minera, que hoy se traduce en el acompañamiento técnico y jurídico a cuatro subcontratos de formalización, y que ya benefician a más de 120 personas de distintas comunidades vecinas al proyecto, con la expectativa de incorporar a más familias en una siguiente etapa”, agregó Armstrong-Montoya.

Finalmente, respecto a la relación con las comunidades vecinas, la directiva detalla que también se ha construido una importante relación. El proyecto ha invertido más de $4.700 millones en infraestructura educativa y mejoramiento de centros de salud, adecuamiento de las vías rurales existentes y construcción de espacios deportivos y comunitarios.

También suman brigadas de salud, programas educativos, formaciones con el SENA y fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores locales como Fedecacao, orientados a diversificar la economía local.

El Alacrán es el proyecto minero de cobre más prometedor para el país. Foto: A.P.I

Evaluación de la licencia ambiental en la ANLA

El proyecto actualmente se encuentra en evaluación por parte de la ANLA, y su eventual aprobación permitirá pasar a la fase de construcción y montaje.

Respecto a esta situación la directiva aseguró lo siguiente:

“Somos respetuosos de los tiempos y de la autonomía de la ANLA, y entendemos que su decisión debe estar sustentada en criterios técnicos sólidos. Nuestro interés es que ese proceso se surta con toda la información necesaria y con la rigurosidad que exige un proyecto de esta magnitud”, afirmó Armstrong-Montoya.

Sin embargo, comentó que de darse un escenario distinto al cronograma previsto por la compañía, esto implicaría ajustes en el ritmo del proyecto y en su planeación de corto y mediano plazo, lo que puede traducirse en una desaceleración temporal de las actividades en territorio, en la reprogramación de la fase de construcción y montaje y en una menor dinámica económica asociada a la presencia operativa del proyecto.

Por su parte, el principal efecto sería la postergación de oportunidades de empleo formal, incluidos 1.700 puestos de trabajo previstos para la fase de construcción y montaje así como inversiones sociales y encadenamientos productivos que están contemplados para la siguiente etapa.

Cómo se da la gestión ambiental del proyecto

Finalmente, frente a los riesgos o retos que tiene el proyecto, Armstrong-Montoya detalló que uno de los más grandes es la intervención del territorio garantizando una ganancia ambiental a largo plazo. Por ello, la compañía se ha propuesto restaurar cerca de 1.280 hectáreas, frente a unas 733 hectáreas de intervención directa. Esto buscaría dejar más áreas restauradas que las intervenidas.

El proyecto El Alacrán tiene un impacto importante en las comunidades vecinas. Foto: A.P.I

“Se proyecta un programa de reforestación superior a un millón de árboles nativos en zonas intervenidas y alrededor de 770.000 árboles en áreas perimetrales, orientado a la recuperación de coberturas vegetales y a la conectividad ecológica”, concluyó.

Respecto al valor agregado del proyecto, en términos fiscales, se estima que puede generar alrededor de US$190 millones en regalías y más de US$500 millones en impuesto de renta, recursos que benefician al municipio y fortalecen la capacidad de inversión pública del departamento y del país.

Además, al producir un mineral esencial para la transición energética e integrar fuentes renovables en su operación, El Alacrán contribuye a posicionar a Córdoba como un actor relevante en las cadenas productivas asociadas a la economía baja en carbono, con un impacto que va más allá de lo local.