Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

AFP no ven con buenos ojos algunos cambios propuestos. La USO, preocupada por la posición del gobierno de no continuar con el principal negocio de la empresa.

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 3:01 p. m.
Asamblea extraordinaria de Ecopetrol 2026
Asamblea extraordinaria de Ecopetrol 2026 Foto: Transmisión Youtube

Después de sacar adelante la agenda propuesta en la Asamblea extraordinaria de Ecopetrol que se realiza este jueves 5 de febrero en el recinto de Corferias, empezaron las tensiones.

La reunión se adelantó con una participación mayoritaria, teniendo en cuenta que el gobierno es el principal accionista, con más del 88 % de la propiedad. Luego de las verificaciones y nombramiento del presidente de la asamblea: Germán Ávila, ministro de Hacienda, procedieron a las intervenciones y fue allí donde se avivaron las tensiones.

Varios representantes legales de los Fondos privados de pensiones-AFP, que tienen acciones en la que es la mayor empresa del país, manifestaron su posición frente a la plancha propuesta para conformar la nueva junta de Ecopetrol.

Vocero de la USO reclamó por el no a la exploración

Por su parte, un directivo sindical reclamó por la posición oficial que hay en contra de hidrocarburos.

Noticias Destacadas