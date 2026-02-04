Ecopetrol tendrá su asamblea. Este es el escenario para la decisión que tomarán con la junta directiva

Prácticamente, la asamblea de Ecopetrol que está prevista para este jueves 5 de febrero en el recinto de Corferias en Bogotá tiene un único objetivo: la votación de la plancha de candidatos a la junta directiva, con tres nuevos nombres, teniendo en cuenta que se han presentado renuncias por motivos personales, entre otras.

En la nueva plancha que será sometida a votación permanecen los nombres de Ángela María Robledo, quien figura como independiente; Hildebrando Vélez Galeano, no independiente, directamente puesto por el gobierno, que tiene esa posibilidad, ya que Ecopetrol es una empresa con la mayoría accionaria en manos del Estado. Continuarían también Lilia Tatiana Roa, que al igual que Vélez Galeano, son grandes amigos de Gustavo Petro. Por el lado de los independientes, en este caso, como representante de los accionistas minoritarios, entre los que tienen mayoría los fondos privados de pensiones, seguiría Luis Felipe Henao, quien aún no completa un año en la junta (fue elegido en marzo de 2025).

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los tres nuevos

Entre tanto, los tres nombres nuevos que entran a la plancha que será votada son Carolina Arias Hurtado, inicia como independiente. Juan Gonzalo Castaño será miembro no independiente. Y César Eduardo Loza, exdirectivo de la USO, el sindicato de la empresa petrolera, quien va en representación de los trabajadores, tal como lo había buscado el gobierno de Petro.

Los nuevos integrantes entrarán a reemplazar a Mónica de Greiff, quien renunció al cargo por serias diferencias con las políticas y decisiones que allí se toman; a Guillermo García Realpe, quien dimitió por posibles conflictos de intereses, al estar su hijo aspirando a una curul en el Congreso de la República.

El tercer nombre que será reemplazado será el de Álvaro Torres, quien era el integrante en la mesa directiva de Ecopetrol que representaba a los departamentos productores de hidrocarburos.

Junta más aliada del gobierno

Los analistas de temas energéticos y en particular petroleros coinciden en que la nueva conformación busca tener una junta más alineada con el enfoque del gobierno en la transición energética y los derechos laborales.

Eso si, los nuevos quedarían sujetos a lo que suceda en los comicios electorales que se adelantarán este año para elegir presidente de la República.