Lo que diga el Gobierno: accionistas de Ecopetrol tomaron decisión sobre la junta directiva en asamblea extraordinaria

Con un cuorum del 96,95 % de las acciones, este jueves 5 de febrero se dio inicio a la asamblea extraordinaria de Ecopetrol en la que, como es habitual, el Gobierno manda la parada.

Solo con el voto del Ministerio de Hacienda se tiene la mayoría, ya que el Estado colombiano controla el 88,49 % de la participación accionaria y el restante 11,51 % está en manos de inversionistas minoritarios, principalmente, fondos de pensiones. Entre tanto, hay alrededor de 250.000 colombianos que compraron sus títulos, cuando fue abierta esa posibilidad.

Muy rápidamente se fue evacuando la agenda que contaba con nueve puntos y tenía como objetivo elegir la nueva junta directiva, teniendo en cuenta las renuncias que se presentaron.

El presidente titular de Ecopetrol, Ricardo Roa, no se encontraba en el recinto, por el viaje que adelanta como parte de la comitiva que acompaña al presidente Gustavo Petro en su recorrido internacional. En su reemplazo, ocupó la silla Juan Carlos Hurtado.

Uno de los ítems incluía la elección del nombre que haría las veces de presidente de la asamblea extraordinaria. Allí fue puesto a consideración al ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien efectivamente fungió como tal.

Plancha presentada en la asamblea de Ecopetrol Foto: Transmisión Youtube

La elección de la nueva junta, a través de una plancha propuesta por el accionista mayoritario, era el siguiente punto de la agenda. Se trata de nueve renglones, uno de los cuales será ocupado por un miembro en representación de los trabajadores, una de las novedades introducidas en las reglas de juego.

Por norma, la junta debe tener la participación de género: tres mujeres. Cuatro integrantes de los actuales deben quedar en el nuevo equipo directivo y, por el hecho de que Ecopetrol está listada en la bolsa de Nueva York, es necesario contar con un experto en temas financieros.

En la asamblea se certificó que se cumplían todos los requisitos exigidos, tanto en materia de composición de la junta, como en la experticia de los integrantes: 12 años en distintas ramas profesionales.

Cómo quedó conformada la junta

Ángela María Robledo, quien figura como independiente.

Hildebrando Vélez Galeano, independiente.

Lilia Tatiana Roa, no independiente.

Luis Felipe Henao, quien aún no completa un año en la junta (fue elegido en marzo de 2025).

Estos serían los cuatro que continúan, según lo exigen las reglas.

Los tres nombres nuevos que entran a la plancha que será votada son: