Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Desde el 1 de enero de 2026, el precio de la gasolina en Colombia tuvo un nuevo incremento de acuerdo con lo informado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro hizo un importante pronunciamiento este 15 de enero donde aseguró que el país habría saldado la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

“Porque ya pagamos la deuda del Fepc y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, mencionó el jefe de Estado en su cuenta personal de X en medio de una respuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ante este anuncio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó los ajustes realizados al Fepc y la política de precios en el galón de gasolina.

“Durante años mantuvieron falsamente ‘gasolina barata’ a punta del presupuesto de la nación, usando los recursos destinados para agua potable, educación y saneamiento básico, perjudicando a las poblaciones más necesitadas de esos recursos. El resultado, un déficit histórico del Fepc sobre el subsidio a los más pudientes, a los combustibles fósiles, para propietarios de vehículos que no los necesitaban”, detalló inicialmente Palma.

El ministro salió en defensa de Petro al afirmar que “tomó la decisión que otros evitaron, sanear el Fepc, ordenar las finanzas públicas y frenar el subsidio a los privilegiados”.

Y agregó: “Con pagos responsables y ajustes estructurales, hoy el FEPC avanza hacia el equilibrio financiero, evitando que se siga generando nueva deuda oculta. En paralelo, el Gobierno ajusta gradualmente el precio interno de la gasolina motor corriente a su referencia internacional, en un contexto favorable: baja el precio del petróleo y se fortalece el peso colombiano”.

Hasta el momento, no se ha definido la fecha en que el precio de la gasolina baje, por lo que por ahora el precio está en $10.919 por galón.

“Desde el MinEnergia actualizaremos la fórmula del etanol, corrigiendo distorsiones y alineando su precio a criterios técnicos y de mercado, sin afectar la transición energética. Con estas decisiones, Fepc saneado, fórmula del etanol ajustada y precios internacionales a la baja, se habilita la rebaja de la gasolina, cuidando el bolsillo de la gente sin poner en riesgo la estabilidad fiscal y dejando de gastar el presupuesto en la quema de combustibles fósiles”, puntualizó el ministro.