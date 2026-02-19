Nación

La carta hallada en el Bronx: una evidencia de la violencia que dominó el centro de Bogotá

La revelación de una carta escrita a mano y encontrada tras la intervención del Bronx en 2016 vuelve a poner en contexto las dinámicas de miedo y control criminal que marcaron durante años este sector del centro de Bogotá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de febrero de 2026, 12:36 p. m.
La carta se suma a los testimonios que documentan el clima de miedo que dominó el Bronx durante años.
La carta se suma a los testimonios que documentan el clima de miedo que dominó el Bronx durante años. Foto: Foto: Semana

La divulgación reciente de una carta manuscrita encontrada en el antiguo Bronx de Bogotá ha reactivado el interés público sobre las condiciones extremas que se vivían en ese enclave urbano antes de su desmantelamiento.

El documento, cuyo autor no ha sido identificado, contiene un mensaje de auxilio en el que un hombre asegura temer por su vida y la de su esposa, y afirma que quienes lo rodeaban lo consideraban informante de las autoridades.

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

La carta hallada tras la intervención del Bronx en 2016

La carta fue hallada tras el operativo de intervención realizado el 28 de mayo de 2016, cuando más de 2.500 integrantes de la Policía, el Ejército y entidades distritales ingresaron a la zona para desarticular las estructuras criminales que operaban allí.

Este sector, conocido como la L, había sido considerado durante años uno de los principales focos de microtráfico, explotación sexual y otros delitos en la capital.

Nación

“La Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios”: el duro reclamo del Tribunal de Buga por “inoperancia” de esta EPS

Nación

Cabecillas de una red criminal que hurtaba vehículos embargados fueron enviados a casa por cárcel

Nación

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

Nación

Marchas hoy: miembros de Fecode exponen las razones de las marchas, aunque ganen más del mínimo

Cali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Nación

Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

Nación

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

El texto fue revelado en un especial del programa investigativo Los Informantes, de Caracol Televisión, y se suma a testimonios de infiltrados y fuentes que colaboraron con las autoridades para desmantelar las redes delictivas del sector.

En el mensaje pide ayuda y señala que lo quieren “hacer daño”, lo que refleja el nivel de intimidación que se vivía dentro del Bronx.

De manera textual (parcial y breve), el autor escribió frases como que “me quieren hacer daño, piensan que soy sapo”, y suplica que alguien intervenga porque teme ser asesinado.

Según reportes periodísticos, estas organizaciones mantenían un control violento del territorio y ejercían intimidación sobre habitantes, consumidores de drogas y personas sometidas a diversas formas de explotación.

El Bronx había concentrado una población flotante estimada de miles de personas, entre habitantes de calle y actores criminales; y fue objeto de múltiples investigaciones por corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

La revelación de una carta escrita a mano y encontrada tras la intervención del Bronx en 2016 vuelve a poner en contexto el miedo y el control criminal que reinaba en el Bronx.
La revelación de una carta escrita a mano y encontrada tras la intervención del Bronx en 2016 vuelve a poner en contexto el miedo y el control criminal que reinaba en el Bronx. Foto: Foto: captura de pantalla Los Informantes

El mensaje manuscrito muestra las dinámicas de intimidación que operaban en el Bronx de Bogotá

El operativo de 2016 marcó el inicio de un proceso de renovación urbana y de atención social a las poblaciones vulnerables que se encontraban en la zona.

Para expertos en memoria urbana y seguridad, documentos como esta carta aportan evidencia directa de la lógica de miedo que imperaba en el lugar, más allá de las estadísticas y los informes oficiales.

Hoy, el antiguo Bronx es objeto de procesos de transformación urbana y proyectos culturales que buscan resignificar un territorio históricamente asociado con la criminalidad.

Sin embargo, la aparición de testimonios como esta carta recuerda que la recuperación física del espacio también implica preservar la memoria de las víctimas y de las dinámicas que se vivieron en ese periodo.

Más de Nación

ed 2270

“La Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios”: el duro reclamo del Tribunal de Buga por “inoperancia” de esta EPS

En Colombia, la legislación entrega una serie de claridades referente al uso de parqueaderos.

Cabecillas de una red criminal que hurtaba vehículos embargados fueron enviados a casa por cárcel

En unidad militar de Bogotá se encuentra este helicóptero que estaría al servicio de la mafia, según el Ejército.

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

Presidente de Fecode explica por qué se unirán a las marchas del 19 de febrero.

Marchas hoy: miembros de Fecode exponen las razones de las marchas, aunque ganen más del mínimo

Roger Mina, gerente de Emcali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Varios de estos animales ingresaron siendo cachorros y crecieron viendo partir a otros mientras ellos se quedaban atrás.

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Noticias Destacadas