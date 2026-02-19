La divulgación reciente de una carta manuscrita encontrada en el antiguo Bronx de Bogotá ha reactivado el interés público sobre las condiciones extremas que se vivían en ese enclave urbano antes de su desmantelamiento.

El documento, cuyo autor no ha sido identificado, contiene un mensaje de auxilio en el que un hombre asegura temer por su vida y la de su esposa, y afirma que quienes lo rodeaban lo consideraban informante de las autoridades.

La carta hallada tras la intervención del Bronx en 2016

La carta fue hallada tras el operativo de intervención realizado el 28 de mayo de 2016, cuando más de 2.500 integrantes de la Policía, el Ejército y entidades distritales ingresaron a la zona para desarticular las estructuras criminales que operaban allí.

Este sector, conocido como la L, había sido considerado durante años uno de los principales focos de microtráfico, explotación sexual y otros delitos en la capital.

El texto fue revelado en un especial del programa investigativo Los Informantes, de Caracol Televisión, y se suma a testimonios de infiltrados y fuentes que colaboraron con las autoridades para desmantelar las redes delictivas del sector.

En el mensaje pide ayuda y señala que lo quieren “hacer daño”, lo que refleja el nivel de intimidación que se vivía dentro del Bronx.

De manera textual (parcial y breve), el autor escribió frases como que “me quieren hacer daño, piensan que soy sapo”, y suplica que alguien intervenga porque teme ser asesinado.

Según reportes periodísticos, estas organizaciones mantenían un control violento del territorio y ejercían intimidación sobre habitantes, consumidores de drogas y personas sometidas a diversas formas de explotación.

El Bronx había concentrado una población flotante estimada de miles de personas, entre habitantes de calle y actores criminales; y fue objeto de múltiples investigaciones por corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

La revelación de una carta escrita a mano y encontrada tras la intervención del Bronx en 2016 vuelve a poner en contexto el miedo y el control criminal que reinaba en el Bronx. Foto: Foto: captura de pantalla Los Informantes

El mensaje manuscrito muestra las dinámicas de intimidación que operaban en el Bronx de Bogotá

El operativo de 2016 marcó el inicio de un proceso de renovación urbana y de atención social a las poblaciones vulnerables que se encontraban en la zona.

Para expertos en memoria urbana y seguridad, documentos como esta carta aportan evidencia directa de la lógica de miedo que imperaba en el lugar, más allá de las estadísticas y los informes oficiales.

Hoy, el antiguo Bronx es objeto de procesos de transformación urbana y proyectos culturales que buscan resignificar un territorio históricamente asociado con la criminalidad.

Sin embargo, la aparición de testimonios como esta carta recuerda que la recuperación física del espacio también implica preservar la memoria de las víctimas y de las dinámicas que se vivieron en ese periodo.