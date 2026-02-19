Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

Hablar del Bronx de Bogotá es recordar uno de los momentos más oscuros de la capital del país, teniendo en cuenta las cientos de personas que allí fueron asesinadas y/o murieron por sobredosis de droga.

Una peligrosa zona ubicada en el centro de Bogotá en la que reinaba la ley del más fuerte y donde la banda criminal de Los Sayayines era de las más temidas.

Aun cuando el Bronx fue intervenido hace varios años, hay historias asombrosas sobre todo el terror que se vivía al interior de esa zona donde la muerte danzaba.

Precisamente, en entrevista con el programa Los informantes, de Caracol Televisión, un hombre de nombre Óscar Rosas aseguró que estuvo retenido durante tres años en un túnel de Los Sayayines, quienes lo obligaban a cocinar carne humana.

“Saco lo que está en la bolsa de cuero y lo extiendo en las mesas. Cojo el ajo, la cebolla, pero miro bien la carne y era un cuerpo deshuesado humano, completico, sin pies, ni cabeza, ni manos. Sin hueso. Y miro al sayayin y él viene con la culata y me mete un culatazo aquí [en la cabeza]... y me fui [al piso]. Y le dije, ‘no voy a cocinar eso’. Y me dijo ‘no solo lo va a cocinar, lo va a probar, va a comer, o sino nos lo comemos a usted’”, relató el hombre en el programa citado anteriormente.

El hombre, que cayó en el infierno de las drogas, dijo que eso era tan cierto que antes de dar dicha entrevista lo habló “con gente sayayin, porque es bueno que se sepa, porque yo tengo que cuidarme de que no me vayan a atacar también”.

Rosas, quien dijo haber sido chef en países como Estados Unidos, Holanda e Italia, también mencionó que terminó en el Bronx por la fuerte adicción a las drogas que tenía.

Respecto al túnel donde permanecía, Rosas recordó en Los informantes: “Yo no salía a nada. Era una cañería antigua de Bogotá con ratas de este tamaño. Lo único que cabía era la mesa, el muerto y los muchos extranjeros... era un restaurante de caníbales”.

Hoy en día, Rosas tiene una fundación en Floridablanca, Santander, donde trabaja para tratar de rehabilitar personas que están en las drogas.