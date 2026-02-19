Nación

Hombre que asegura haber sido el chef de Los Sayayines en el Bronx dice haberles cocinado carne humana: “Restaurante de caníbales”

El testimonio del hombre es escalofriante. Lo mantuvieron durante tres años en un túnel.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 11:16 a. m.
De izquierda a derecha: Óscar Rosas y una calle del Bronx.
De izquierda a derecha: Óscar Rosas y una calle del Bronx. Foto: Pantallazo de video de Los Informantes y Colprensa, respectivamente.

Hablar del Bronx de Bogotá es recordar uno de los momentos más oscuros de la capital del país, teniendo en cuenta las cientos de personas que allí fueron asesinadas y/o murieron por sobredosis de droga.

Una peligrosa zona ubicada en el centro de Bogotá en la que reinaba la ley del más fuerte y donde la banda criminal de Los Sayayines era de las más temidas.

Aun cuando el Bronx fue intervenido hace varios años, hay historias asombrosas sobre todo el terror que se vivía al interior de esa zona donde la muerte danzaba.

David Valencia: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

Precisamente, en entrevista con el programa Los informantes, de Caracol Televisión, un hombre de nombre Óscar Rosas aseguró que estuvo retenido durante tres años en un túnel de Los Sayayines, quienes lo obligaban a cocinar carne humana.

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Nación

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Bogotá

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Cali

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Mundo

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Noticias Estados Unidos

Horror en Nueva York: mujer es abusada en la calle y atacante le deja su teléfono para “volver a verla”

Nación

Envían a la cárcel al séptimo implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

“Saco lo que está en la bolsa de cuero y lo extiendo en las mesas. Cojo el ajo, la cebolla, pero miro bien la carne y era un cuerpo deshuesado humano, completico, sin pies, ni cabeza, ni manos. Sin hueso. Y miro al sayayin y él viene con la culata y me mete un culatazo aquí [en la cabeza]... y me fui [al piso]. Y le dije, ‘no voy a cocinar eso’. Y me dijo ‘no solo lo va a cocinar, lo va a probar, va a comer, o sino nos lo comemos a usted’”, relató el hombre en el programa citado anteriormente.

El hombre, que cayó en el infierno de las drogas, dijo que eso era tan cierto que antes de dar dicha entrevista lo habló “con gente sayayin, porque es bueno que se sepa, porque yo tengo que cuidarme de que no me vayan a atacar también”.

Rosas, quien dijo haber sido chef en países como Estados Unidos, Holanda e Italia, también mencionó que terminó en el Bronx por la fuerte adicción a las drogas que tenía.

Operativo contra la olla de drogas más grande de Bogotá. Policía realiza toma en el barrio San Bernardo

Respecto al túnel donde permanecía, Rosas recordó en Los informantes: “Yo no salía a nada. Era una cañería antigua de Bogotá con ratas de este tamaño. Lo único que cabía era la mesa, el muerto y los muchos extranjeros... era un restaurante de caníbales”.

Hoy en día, Rosas tiene una fundación en Floridablanca, Santander, donde trabaja para tratar de rehabilitar personas que están en las drogas.

Más de Nación

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Emcali confirma trabajos en redes de servicios públicos este jueves 19 de febrero en Cali

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Eusebio Rangel Roa, funcionario del área financiera de la Universidad Distrital, es un reconocido activista del petrismo.

Procuraduría General formula pliego de cargos contra exdirectivo de la Universidad Distrital por presunto caso de acoso sexual

La funcionaria de Medicina Legal en el video expiicativo sobre las personas desaparecidas

Medicina Legal dice que es falso que se deba esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

Noticias Destacadas