Paro nacional por predial bloquea 14 vías principales este lunes: estas son las carreteras con manifestaciones

Varias vías del país permanecen bloqueadas desde el jueves 9 de abril, en el marco del paro nacional por el alza en el impuesto predial. La Policía Nacional de Colombia le confirmó a SEMANA que en la mañana de este lunes se siguen presentando los cierres viales por parte de los manifestantes.

Alarmante situación en Bucaramanga: protestantes mantienen bloqueada la vía de acceso al aeropuerto. ¿Dónde está el Gobierno?

El documento interno al que tuvo acceso esta revista evidencia que la mayor cantidad de bloqueos se registra en los departamentos de Casanare y Santander. Estas regiones son las más afectadas, al concentrar el mayor número de cierres viales.

Bloqueos en Santander. Foto: Liliana Rincón

En la mañana de este lunes, las autoridades conocen del cierre de 14 vías principales en el país, de las cuales, según la Policía Nacional, ninguna tiene vía alterna, por lo que los transeúntes no tienen otra opción distinta para llegar a su destino.

En Casanare se presentan dos grandes bloqueos. El primero es en el municipio de Yopal, a la altura del km 101+500 de la vía Monterrey - Yopal; allí, una manifestación de 50 personas impide el paso de los vehículos. Además, se reporta un bloqueo a la altura del km 39+700 de la vía Paz de Apiro Hato Corozal, en donde hay 30 manifestantes.

En Santander se concentran más de 300 manifestantes

En este departamento permanece cerrada la vía Lebrija, que conecta a Bucaramanga con el aeropuerto internacional Palonegro. A pesar de que se había anunciado un acuerdo entre los manifestantes y las autoridades para permitir el paso, los protestantes retomaron los bloqueos.

Suspendida la venta de tiquetes en la Terminal de Bogotá por bloqueos del Paro Nacional

Al parecer, una división entre los mismos manifestantes fue la que provocó este vaivén en el levantamiento del paro. Un grupo de ellos acepta el acuerdo, mientras que otros alegan que deben mantenerse hasta que las autoridades les brinden una solución definitiva a la alza del impuesto predial.

En las últimas horas, videos difundidos en redes sociales evidenciaron los momentos de tensión que se vivieron entre los manifestantes y los ciudadanos.

#Video Momentos de tensión se han presentado entre manifestantes y ciudadanos que necesitan llegar a sus destinos desde Bucaramanga a Lebrija tras el cierre nuevamente de la vía. "Respeten a la gente", afirman los afectados #MañanasBlu pic.twitter.com/Pq5yGcV1LV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

Sin embargo, estas no son las únicas vías cerradas en el país. Además de Casanare y Santander, hay bloqueos en los siguientes departamentos colombianos.

Boyacá

Chitaraque (Vía Puente Nacional - San Gil Km 41+800)

Moniquirá (Vía Barbosa - Tunja Km 9+200)

Risaralda

Pereira (Pereira - Dosquebradas, sector La Romelia)

Caquetá

Florencia (Vía Suaza - Florencia Km 82+700)

Norte de Santander

Multiscua (Vía Bucaramanga - Pamplona Km 88)

Pamplona (Vía Cúcuta - Pamplona Km 72 en el sector de Los Adioses y en el Km 114+44)

Magdalena Medio

Simacota (Río Ermitaño - La Lizama Km 114)

Cesar