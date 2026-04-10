Suspendida la venta de tiquetes en la Terminal de Bogotá por bloqueos del Paro Nacional

Algunas de las principales carreteras del país siguen presentando bloqueos ante el paro nacional que convocaron ciudadanos que protestan contra el alza en los impuestos prediales del país.

Ante esta coyuntura, la Terminal de Transporte de Bogotá anunció la suspensión de la venta de tiquetes debido a las afectaciones en la operación de varias rutas hacia los departamentos de Boyacá, Santander y la costa Caribe.

Avianca cancela su operación en Bucaramanga, ¿cómo hacer la solicitud de reembolso?

Mediante un comunicado de prensa, la terminal detalló que la suspensión en la venta de estos tiquetes se concentra en rutas hacia destinos como Bucaramanga, Barbosa, Aguachica y Cartagena, entre otros.

Bucaramanga ha sido la ciudad mas afectada en este paro nacional. Foto: Facebook: Siete Días TV

A pesar de que la vía principal que comunica la capital de la República con Cúcuta también presenta bloqueos, la entidad señaló que las rutas que se dirigen a la ciudad fronteriza se mantienen activas, ya que los autobuses tomarán vías alternas a través de Málaga, pese a los retrasos que esto puede representar para los viajeros.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que la venta de tiquetes hacia otros destinos se sigue desarrollando con normalidad, así como los servicios comerciales (restaurantes y servicios bancarios) que hay en las tres terminales de la ciudad, Salitre, Norte y Sur.

Vía al Llano, completamente paralizada: cierre total por evento ciclístico colapsa la movilidad entre Bogotá y Villavicencio

Desde la Terminal de Transporte de Bogotá, se recomienda a los usuarios verificar con las empresas transportadoras la disponibilidad de los tiquetes hacia su destino, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene plena autoridad para tomar vías alternas, si así lo determinan.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a SEMANA que los principales bloqueos del país se registran actualmente en el departamento de Santander, por lo que los destinos de esta región serían los más afectados.

Ante esta problemática, el principal destino afectado es Bucaramanga y los municipios de la región como Barrancabermeja y San Gil, destinos que normalmente reciben visitantes del centro del país.

La 'ciudad bonita' ha sido la más afectada. Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA conoció que hasta el momento no se prevén bloqueos en las vías que conectan la capital de la República con otros destinos principales como Medellín, Cali y el sur del país, por lo que la venta de tiquetes hacia estos destinos se desarrolla con normalidad.

La Terminal de Transporte de Bogotá se comprometió con los usuarios a informar cualquier novedad a través de sus canales oficiales. Ante la eventual apertura de los corredores viales, se anticipa la emisión de nuevos anuncios por parte de las autoridades.