Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina; por tal razón, miles de personas alistan sus maletas para desplazarse a distintos destinos y disfrutar con sus seres queridos y amigos.

Para brindar la mejor atención a los viajeros, la Terminal de Transporte de Bogotá activó su Plan Navidad, con el objetivo de movilizar cerca de 1,7 millones de pasajeros desde sus sedes Salitre, Norte y Sur.

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá? Estas son las medidas activadas dentro del Plan Éxodo para fin de año

Los buses que salen de La Terminal de Transporte cuentan con las inspecciones que exige la Policía de Carreteras. Foto: Cortesía - Alcaldía de Bogotá

Las personas interesadas en viajar podrán comprar sus pasajes con antelación a través de la página web de la entidad y por medio de las taquillas físicas.

“El fortalecimiento de nuestra operación nos permitirá combatir en esa zona el transporte ilegal, ofrecer un servicio seguro y de calidad a los usuarios y reducir el desplazamiento de vehículos hacia la Terminal Salitre, contribuyendo a una movilidad más eficiente en Bogotá”, afirmó Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Medidas adicionales para la temporada

904 vehículos adicionales de servicio especial, gracias a contratos y convenios con 20 de las 85 empresas vinculadas a la operación.

Venta de tiquetes en línea a través de www.terminaldetransportedebogota.gov.co y en quioscos digitales ubicados en la Terminal Salitre, para reducir filas y tiempos de espera.

y en quioscos digitales ubicados en la Terminal Salitre, para reducir filas y tiempos de espera. Intervención estratégica en la malla vial en la Terminal Salitre, que facilita el acceso y salida de viajeros en vehículo particular, SITP o taxi.

Nuevo punto de transporte para los viajeros a los llanos orientales

El Terminal anunció que los viajeros que se desplacen con rumbo a los llanos orientales podrán disfrutar de un nuevo punto ubicado en Yomasa. El sector es uno de los más concurridos de la salida de Bogotá a Villavicencio. Este es el primer punto de expedición de Tasa de Uso y Alcoholimetría que se contará en uno de los corredores con mayor movimiento del país.

“El nuevo punto es parte de nuestra estrategia de expansión para garantizar viajes seguros, eficientes y de calidad, al tiempo que reducimos la operación ilegal en la ciudad”, afirmó González.

Yomasa es una de las principales salidas de la ciudad. Foto: Redes sociales

¿Qué pasa si quiere matricular carro en Bogotá y no lo dejan? Esto debe hacer si niegan jugada para evitar pico y placa del sábado

Con la medida, las personas interesadas no tendrán que desplazarse hasta la Terminal de Transporte, sino que podrán tomar de manera legal el bus que los lleve a su destino. En el lugar de las operaciones se contará con la presencia de personal logístico que ayudará en el proceso de movilidad de los viajeros.