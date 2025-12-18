Vehículos
¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá? Estas son las medidas activadas dentro del Plan Éxodo para fin de año
La Secretaría de Movilidad confirmó que habrá un plan especial con agentes en vía y acciones puntuales para agilizar la movilidad.
18 de diciembre de 2025, 5:28 p. m.
El Plan Éxodo contempla la implementación de diferentes puntos de control en los ingresos a la carretera. Foto: x: @Deyaniravilam
