Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, renunciaría al cargo para llegar a la campaña de Iván Cepeda

En las últimas horas se conoció que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, dejaría el cargo para meterse de lleno en la campaña presidencial y trabajar al lado de Iván Cepeda.

Aunque se asegura ya renunció la realidad es que no se ha formalizado dicho trámite, pero podría darse en las próximas horas para aparecer en actos públicos con el candidato desde el sábado 6 de junio.

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Gustavo Bolívar le había lanzado la invitación al funcionario para que se sumara a la campaña y por esa razón se habría tomado la decisión.

Sin embargo, no se ha conocido la razón por la cual Harman aterrizaría en la campaña de Cepeda ni las funciones que tendría allí.