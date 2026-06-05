Política

Funcionario del Gobierno renunció en medio de un evento público que contó con la presencia de Gustavo Petro: “Hasta hoy”

El anuncio generó sorpresa en los asistentes al evento en Córdoba.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 6:05 p. m.
Felipe Harman renunció a la Agencia Nacional de Tierras.
Felipe Harman renunció a la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Pantallazo transmisión Presidencia del 5 de junio de 2026

Este viernes 5 de junio, se registró una situación que no pasó desapercibida para los asistentes de un evento del Gobierno sobre la entrega de tierras en Córdoba, ya que uno de los funcionarios clave de Petro confirmó su renuncia.

En desarrollo…