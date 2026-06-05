Funcionario del Gobierno renunció en medio de un evento público que contó con la presencia de Gustavo Petro: “Hasta hoy”

Este viernes 5 de junio, se registró una situación que no pasó desapercibida para los asistentes de un evento del Gobierno sobre la entrega de tierras en Córdoba, ya que uno de los funcionarios clave de Petro confirmó su renuncia.
En desarrollo…
El anuncio generó sorpresa en los asistentes al evento en Córdoba.
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Este viernes 5 de junio, se registró una situación que no pasó desapercibida para los asistentes de un evento del Gobierno sobre la entrega de tierras en Córdoba, ya que uno de los funcionarios clave de Petro confirmó su renuncia.
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