Petro anuncia radical decisión contra voceros de bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí tras escándalo de la “parranda vallenata”

El presidente, Gustavo Petro, anunció este lunes, 13 de abril, el traslado de los voceros de las bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí tras el escándalo de la parranda vallenata.

La orden de sacar de la cárcel La Paz, de Itagüí, a los cabecillas implicados en la fiesta en ese penal, significó la salida del cargo de algunos directivos regionales del Inpec, la cual fue dada por Petro en el consejo de ministros que presidió desde Nariño.

“Yo le había dejado que el sábado que se pronunciara al respecto”, le dijo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo.

En una confusa declaración, Petro ordenó que los voceros de las bandas que hacen parte de la Paz Urbana sean trasladados a Bogotá, sin embargo aún no se conoce sobre quiénes pesará esa medida.

“A veces el traquetismo gana porque la codicia gana al corazón y cada vez que la codicia gana al corazón se muere el corazón y el personaje dueño del corazón”, dijo el presidente.

Parranda vallenata en Itagüí, Antioquia. Foto: Screenshot X Caracol Radio

Posteriormente manifestó: “Entonces, los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados y es en Bogotá, salen de Itagüí, se les acabó el tema”.

Según Petro, los diálogos de paz en los que había anunciado avances había logrado cosas positivas.

“Se está haciendo negociaciones con ellos y gracias a eso Medellín tiene la más baja tasa de homicidio hoy, en general, que es lo mismo alcanzado en Barranquilla”, pronunció.

“Se bajó la tasa de homicidios de Medellín y de Barranquilla y aquí de Nariño, por los acuerdos de la paz que yo no llamo total, que son parciales, valoremos lo que hay”, indicó.

“Es regional la violencia en Colombia, es regional, donde se ha podido hacer reuniones ha resultado bien, donde los traquetos prefieren seguir siendo traquetos pues ha resultado mal, pero allí donde ha resultado bien, la violencia se ha desplomado”, agregó.

Según el presidente, a las capitales de Antioquia y el Atlántico se le suman el norte de Ecuador: “Esto no es pa echar a la basura”.

El miércoles 8 de abril, los voceros de las bandas más peligrosas de Medellín y el Valle de Aburrá participaron de una fiesta con parranda vallenata incluida en la cárcel de Itagüí, la cual tuvo como protagonista al cantante Nelson Velásquez.

Se conocen nuevos videos de la parranda en la cárcel de Itagüí: así ingresaron el cantante Nelson Velásquez y los demás invitados

“La fiestica”, como la llamó Petro, provocó cuestionamientos sobre los alcances y controles que hay dentro del centro penitenciario.

Por medio del documento, reconocieron la responsabilidad política que implica su rol como representantes dentro del espacio de diálogo con el Gobierno Nacional y admiten que lo sucedido pudo llegar a afectar la confianza y credibilidad del proceso.

No obstante, en el escrito insisten en que lo sucedido no puede reducirse a responsabilidades individuales, ni a ellos solamente y mucho menos a lo que denominaron como “interpretaciones simplistas”, y lo enmarcan en una realidad carcelaria compleja.