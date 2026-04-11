Se conocen nuevos videos de la parranda en la cárcel de Itagüí: así ingresaron el cantante Nelson Velásquez y los demás invitados

En las últimas horas se conoció un nuevo video de cámaras de seguridad donde se observa el movimiento que se presentó el pasado miércoles, 8 de abril, en la cárcel de Itagüí, en medio de la parranda que organizaron los capos de Medellín recluidos en el penal.

Escándalo: los capos de Medellín, presos en la cárcel de Itagüí, pagaron una millonaria parranda vallenata

SEMANA reveló esta semana que estos capos de Medellín, que negocian la paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, costearon un millonario concierto con Nelson Velásquez, reconocido artista vallenato.

Tras los hechos, son varios los videos y las fotografías que se han conocido de lo que fue la parranda al interior del penal. Precisamente, en las últimas horas se conoció un nuevo video del momento del ingreso de los invitados.

En el audiovisual se observa el momento exacto en el que ingresa el cantante vallenato, vestido con gorra, camiseta y pantalón, todos de color negro. Junto a él se observa un hombre y una mujer que lo acompañan.

Estos videos de las cámaras de seguridad en la entrada de la cárcel revelan también cómo operaron las puertas del establecimiento carcelario, abiertas al público y custodiadas por hombres vestidos de civil que llegaron en más de 16 vehículos de gama alta que entraron al penal.

Las imágenes muestran largas filas para el ingreso de las personas invitadas por los capos de Medellín, quienes pagaron una millonaria suma de dinero para la organización de una gran fiesta al interior del penal que tomó por sorpresa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

Pero no solo se observa el ingreso, también se ve la salida de mujeres en estado de alicoramiento, el ingreso y salida de vehículos particulares de alta gama, entre otras irregularidades que están siendo documentadas por las autoridades en medio de la investigación.

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Desde el Inpec aseguraron, en su momento, que esta actividad no fue autorizada ni por el Gobierno ni por el instituto penitenciario, lo que evidencia una grave irregularidad que motivó la apertura de una investigación disciplinaria y el traslado de un grupo de funcionarios del Inpec que estaban a cargo de la vigilancia y custodia de la cárcel el día de la parranda.

“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada, por el Gobierno nacional, por el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni por la Dirección General del Instituto”, señaló en su momento el coronel Daniel Gutiérrez, director de la entidad.

Tras los hechos denunciados por SEMANA, el concejal de Medellín, Sebastián López, afirmó que hay denuncias que señalan que este sitio de reclusión se convirtió en una especie de ‘hotel’ para los capos.

“La parranda es la excusa perfecta para tomar una decisión ante un proceso que nunca tuvo viabilidad jurídica. Estas estructuras no tienen reconocimiento político, por lo cual no pueden tener otra alternativa al sometimiento. Todo este proceso ha sido una mentira”, dijo en El Debate de SEMANA.

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“Lo de la parranda vallenata es apenas una punta del iceberg de todo lo que sucedía allá; las denuncias permanentes que se hacen es que eso era un hotel. Desde que montaron ese proceso en la cárcel de Itagüí, ellos podían hacer lo que se les diera la gana con el beneplácito del Gobierno nacional y de la senadora Isabel Zuleta”, subrayó.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

“Este proceso no tiene posibilidad ninguna en Colombia porque las causas de esas estructuras criminales son el narcotráfico y la extorsión. Y hasta que no se resuelva eso no va a pasar absolutamente nada. Miren el tema de las Farc: impunidad total, poder, plata; hoy nadie ha pagado un solo día de cárcel en ese proceso. Y las disidencias de las Farc son mucho más violentas”, dijo.