Licor, cerveza, marihuana, cocaína, cargadores y hasta parrillas para asados encontró el Inpec en la cárcel de Itagüí

La parranda que armaron los capos de las bandas criminales más peligrosas del departamento de Antioquia en la cárcel de Itagüí, el mismo escenario que, según el Gobierno nacional, se incluyó como una mesa de paz urbana, provocó una reacción del Inpec, que en las últimas horas adelantó un operativo al interior del penal.

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Como resultado de las diligencias a cargo de los grupos especiales del Inpec, fue posible ubicar licor, cerveza, marihuana, cocaína, cargadores y hasta parrillas para asados, elementos prohibidos en las cárceles, lo que confirma las denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla.

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, expresó su molestia por los hechos denunciados en SEMANA, que advertían una millonaria parranda a cargo, supuestamente, de los cabecillas de estas organizaciones criminales e incluyó la presentación de un reconocido artista vallenato en el interior de los patios.

“Teniendo en cuenta esto, desde la Dirección General del Inpec se dispuso de manera inmediata la presencia en el Establecimiento del director regional, quien se puso al frente de la situación para verificar los hechos”, explicó el director del Inpec.

Insistió el oficial en que la actividad no fue autorizada ni por el Gobierno ni por el instituto penitenciario, lo que evidencia una grave irregularidad que motivó la apertura de una investigación disciplinaria y el traslado de un grupo de funcionarios del Inpec que estaban a cargo de la vigilancia y custodia de la cárcel el día de la parranda.

“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada, por el Gobierno nacional, por el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni por la Dirección General del Instituto”, señaló el coronel Gutiérrez.

Los elementos encontrados durante las diligencias que adelantó el Inpec en la cárcel de Itagüí serían la prueba de que la labor de custodia de vigilancia falló y de que fue necesario implementar otras estrategias para evidenciar los beneficios que estos criminales tenían en el interior de la cárcel, a cambio de mantenerse en supuestas mesas de paz.

Posterior a la revelación de la parranda, SEMANA conoció las primeras imágenes y videos de la cita.

Concierto privado de Nelson Velásquez en la cárcel La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

En un video al que accedió SEMANA, aportado por el concejal de Medellín Andrés Tobón, se observa a Nelson Velásquez en una tarima interpretando sus clásicos. En un recorrido que hizo el artista en el patio uno, se vieron elementos prohibidos: whisky, aguardiente y alimentos fuera de la minuta de los presos.

Tras los hechos, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó la apertura de una indagación disciplinaria en contra de los funcionarios.

“Ya se abrieron unas preliminares. Es un hecho muy delicado que está en cabeza de la provincial, estuvo allá en el municipio, y en la medida que avance en la recolección de las pruebas, la formalización de los procedimientos, tendremos más información que brindar”.

Además, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, citó a un debate de control político al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y al director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, para que respondan por la fiesta que se llevó a cabo en las últimas horas en la cárcel de La Paz, de Itagüí.

“He decidido citar a debate de control político aquí en el Congreso de la República al ministro de Justicia y al Inpec para que informen qué es lo que está sucediendo en las cárceles de Colombia”, aseguró el congresista.