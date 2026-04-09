El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, citó a un debate de control político al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y al director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, para que respondan por la fiesta que se llevó a cabo en las últimas horas en la cárcel de La Paz, de Itagüí.

“He decidido citar a debate de control político aquí en el Congreso de la República al ministro de Justicia y al Inpec para que informen qué es lo que está sucediendo en las cárceles de Colombia”, aseguró el congresista.

Cadavid se refirió puntualmente a lo sucedido en la cárcel de Itagüí en las últimas horas en las que se realizó una parranda vallenata con un reconocido artista en la que estaban varios de los capos de Medellín que actualmente negocian la paz total con el Gobierno.

“Nos retornan a los peores años, al mejor estilo de La Catedral en manos de Pablo Escobar. Las salidas sin control, el desafío a la institucionalidad, el desconocimiento a los jueces de la República a la hora de permitir la salida libre de los presos como hacia el tarimazo”, recordó Cadavid.

El representante pidió que se dé el debate sobre la politización de los miembros del Inpec que podrían estar ligados a la actividad política de determinado candidato.

“En debate de control político el Gobierno nos tendrá que responder qué es lo que está sucediendo en el manejo de las cárceles de Colombia dirigidas a la política y a la alcahuetería de la paz total”, dijo el congresista del Centro Democrático.