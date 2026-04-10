Las excéntricas celdas que capos habrían construido en la cárcel de Itagüí, Antioquia

Luego de conocerse la escandalosa parranda vallenata que varios capos de bandas criminales realizaron en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, Noticias RCN reveló que además realizaron modificaciones en las celdas que van desde pisos de mármol hasta duchas individuales.

En varias fotografías dadas a conocer por este medio de comunicación, se logró ver cómo en el interior del centro penitenciario ingresaron elementos de construcción para realizar este tipo de trabajos que se encuentran prohibidos.

Luis Alberto Posada se pronunció tras fuerte polémica por parranda en cárcel de Itagüí y destapó verdad: “Quiero decirles a todos”

Asimismo, precisaron que estas modificaciones nunca fueron notificadas al personal del Inpec que entrega este tipo de permisos para poder realizar construcciones. De igual manera, señalaron que en los trabajos ilegales que realizaron hubo mano de obra de otros internos, pero también, al parecer, hubo personas externas.

Presidente Gustavo Petro, tarimazo Foto: Suministrado a Semana

“La Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) confirmó mediante un oficio oficial de tres páginas que no tenía conocimiento de las adecuaciones realizadas a la infraestructura de los pabellones 1, 2 y 5 de la cárcel La Paz hasta que, en compañía del Inpec, se programó una visita al establecimiento el día 22 de diciembre de 2025”, explicó Noticias RCN.

Por su parte, Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, precisó que una vez le llegó la denuncia lo informó a las directivas del Inpec.

“Yo sí le escribí al mayor y le pregunté sobre esos apartamentos y le envié el anónimo que me habían enviado a mí, al Concejo de Medellín, y me respondió que tenía conocimiento sobre eso, que de manera inmediata informó a sus superiores”, precisó al medio nacional.

Desde el Inpec dieron a conocer que luego de revisar estas denuncias retiraron a la directora del penal, pero por estos hechos no se han pronunciado oficialmente.

Frente a este escándalo, sobre el cual ya se anunciaron investigaciones disciplinarias y sanciones en el Inpec, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ofreció excusas por los hechos que calificó como “penosos”.

“Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar; digamos, es penoso y ofrezco en nombre del Gobierno y del Ministerio excusas al país”, afirmó el jefe de la cartera en diálogo con Blu Radio.