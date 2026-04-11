A través de un comunicado dirigido especialmente al presidente Gustavo Petro, los representantes de las estructuras criminales de Medellín, actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí, presentaron excusas públicas por la parranda vallenata del cantante Nelson Velásquez el pasado miércoles 8 de abril.

El evento generó cuestionamientos sobre los alcances y controles que hay dentro del centro penitenciario, es por ello que, por medio del documento, reconocieron la responsabilidad política que implica su rol como representantes dentro del espacio de diálogo con el Gobierno Nacional y admiten que lo sucedido pudo llegar a afectar la confianza y credibilidad del proceso.

No obstante, en el escrito insisten en que lo sucedido no puede reducirse a responsabilidades individuales, ni a ellos solamente y mucho menos a lo que denominaron como “interpretaciones simplistas”, y lo enmarcan en una realidad carcelaria compleja.

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Los representantes rechazaron rotundamente las afirmaciones calumniosas de varios actores políticos locales en contra de ellos y presuntamente sus parejas sentimentales, por las que exigieron respeto.

“Estas manifestaciones, lejos de ser fruto de una valoración objetiva de los hechos objeto de reproche, corresponden más al morbo político y a la estrategia electoral de quienes pretenden construir la paz basada en el silencio de los sepulcros y la desesperanza de los presidios", expresaron.

Igualmente, aseguraron que lo sucedido tiene que ver con la realidad que se vive día a día en las cárceles y las “miserias que genera el presidio a la humanidad de quienes vienen cumpliendo” con una pena de varios años.

Se dirigieron directamente al presidente pidiéndole que reanudara los diálogos de paz urbana porque su objetivo es continuar con la vocería responsable y que quieren evitar que los avances que tenían se vean permeados por interpretaciones ajenas a su propósito.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al respeto institucional. La paz urbana no puede convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva que requiere corresponsabilidad de todas las partes”, afirmaron.

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Reacciones a la carta

Minutos después de la difusión, uno de los primeros en reaccionar fue el concejal de Medellín Andrés Tobón, quien fue contundente al tildarlos de “bandidos” y “miserables”.

“¿Miserables? Por supuesto. Pero no por lo que pregonan. No por sus apartamentos adecuados, sus aires acondicionados, sus barriles asadores, sus PlayStations, sus celulares y tanto más que sabíamos, pero que por fin logramos sacar a la luz en este proceso. Miserables, sí. Por lo que han hecho y el absolutamente ausente arrepentimiento ante tanto daño cometido y tanto dolor causado”, trinó.

Finalmente, Tobón cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro porque aseguró que los diálogos se reanudarán y que la burla a la sociedad y a la justicia incrementará.