A medida que avanza la semana, se revelan más detalles sobre la polémica parranda vallenata llevada a cabo en la cárcel de Itagüí, el pasado miércoles 8 de abril, de la que habría hecho parte el cantante de música vallenata Nelson Velásquez.

SEMANA reveló que en el centro penitenciario varios capos de Medellín habrían costeado el millonario concierto del artista.

En ese sentido, Nayib Bukele se pronunció por medio de su cuenta oficial ‘X’ a un informe de Noticias Caracol en el que se da a conocer más información. Esto relacionado con las críticas recientes del presidente Gustavo Petro a los centros de reclusión en El Salvador, que catalogó como “campos de concentración”.

El político respondió de manera sarcástica ante el polémico concierto al asegurar que sus reclusos sí la pasarían mucho mejor en los centros carcelarios de Colombia y fue enfático en que quienes respaldan a los delincuentes tienen una “agenda oscura detrás”.

Es importante resaltar que la tensión entre los dirigentes incrementó además porque el presidente de Colombia aseguró por medio de un trino que tener un 36% de personas “inocentes” presas era un crimen y que además estarían en esos penitenciarios simplemente por ser jóvenes o tener un tatuaje.

“¡Así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias! Se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes, incluso con problemas mentales, recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades", escribió.

Además, señaló al salvadoreño de estar haciendo terrorismo con el objetivo simple de conseguir respaldo del pueblo, pero que esto fortalecería los ciclos de muerte y venganzas.

Por su parte, Bukele le propuso al dirigente el traslado del 100% de su población carcelaria, incluyendo a presos políticos y cualquier otro caso que él considerara que podría llegar a violar su política en apoyo a la vida.

El empresario le puso una condición que aseguró podría ser aceptada: “Deben ser todos. Porque si se trata de “campos de concentración, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”.

El dirigente de El Salvador, en su objetivo de convencer al mandatario colombiano, le argumentó que llevando a cabo este proceso podría quedar como un libertador que sacó a miles de personas de la exclusión y que además extendería y fortalecería la justicia.