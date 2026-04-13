La contundente decisión del Inpec tras escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

El principal problema para establecer responsabilidades o tomar decisiones, cuando funcionarios del Inpec incumplen su labor de vigilancia y custodia en las cárceles, es un escudo de impunidad que parte del debido proceso.

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Sin embargo, la dirección del instituto se lanzó con una contundente decisión que, por primera vez, y en tiempo récord, dejó por fuera de sus cargos a los guardianes comprometidos en el escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí.

Con la Resolución 2627 el 10 de Abril de 2025, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, suspendió provisionalmente a 11 funcionarios de la entidad que estaban el día y la hora en que un artista vallenato llegó a la cárcel de Itagüí para una parranda aparentemente financiada por capos de organizaciones criminales en el departamento de Antioquia.

Imágenes tomadas de los nuevos videos que se conocieron del ingreso de los particulares a la parranda en la cárcel de Itagüí organizada por los capos de Medellín. Foto: Captura de pantalla

Se trata de una decisión importante por cuanto de manera rápida el Inpec advierte la necesidad de separar de sus cargos a los funcionarios, porque en otros momentos, lo que hacen es trasladarlos mientras se adelantan las investigaciones. En este punto y de acuerdo con la resolución, la suspensión es de tres meses sin derecho a remuneración económica.

Lo que se advierte, de acuerdo a las denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla, es que durante las actividades, supuestamente de negociación de paz que se adelantaban en la cárcel de Itagüí, se adelantó la celebración con un costo que superó los 500 millones de pesos y que dejó como invitado al artista vallenato Nelson Velásquez, a quien de acuerdo con la funcionaria le pagaron cerca de 100 millones de pesos.

Adicionalmente, el Inpec logró confirmar, a través de operativos, que al interior de la cárcel los presos tenían licor, marihuana, cocaína, parrillas para asado y una serie de elementos que, en teoría, están prohibidos en los centros penitenciarios, pero que allí estaban desde hace algún tiempo, pasando por los controles que debían ejercer los funcionarios ahora suspendidos.

Mientras el Gobierno nacional advirtió que la reunión, parranda o celebración que se adelantó en la cárcel de Itagüí, no estaba autorizada por el Ejecutivo o cualquiera de las entidades responsables, como el Inpec, algunos de los privados de la libertad en este centro de reclusión se apartaron de esa celebración.

Entre los elementos de prueba que soportan la resolución que ahora suspende a los funcionarios del Inpec de sus cargos, están los videos que fueron recaudados durante la celebración y donde no solo se observa el ingreso del cantante vallenato, sino la fiesta, el licor y la comida que estaban en el interior de la cárcel.

Parranda vallenata en Itagüí, Antioquia. Foto: Screenshot X Caracol Radio

Estos son los sancionados:

Vargas Rubio Nairo.

Barbosa Pinzón Fran Alexander.

Aguilar Conde Jhon Eduar.

Becerra Puello José Luis.

Goez David Juan Camilo.

Ospina Morales Juan Diego.

Montejo Casas Gustavo Adolfo.

Parra Ceballos Eduardo.

Jimenes Palencia Salvador Del Cristo.

Fracica Sarmiento Heyler Antonio.

Ciprian Diaz Fredy Antonio.