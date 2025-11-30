Sectores sociales respaldan los avances del PAE en Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, convocó una audiencia pública para revisar los avances del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y diferentes sectores sociales resaltaron el éxito que ha tenido el programa.

Durante la jornada se afirmó que la cobertura ha llegado a 50 mil estudiantes y que esa cifra es histórica porque se logró duplicarla en los últimos meses.

“Antes el Programa de Alimentación Escolar no era inclusivo en Sincelejo, y cuando llegué dije que había que cualificar y calificar a la gente, para que los operadores no entreguen los puestos con criterio político, sino con criterio social. Convocamos a trabajadores sexuales y hoy trabajan en el PAE como manipuladoras”, dijo el alcalde Acuña.

Según el alcalde, el programa de Alimentación Escolar en Sincelejo, que en estos momentos está siendo inspeccionado por la Procuraduría General de la Nación, tiene un poco más de mil personas trabajando.

Acuña le propuso a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), que ejecuten sus recursos y el municipio lo haga por separado. “Sería un buen piloto, para ver a quién le sale mejor, es un reto cordial y con respeto, porque aquí hacemos un PAE con calidad e inclusión para el que menos tiene, y eso no existe en otra parte de Colombia”.