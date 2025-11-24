Álex Flórez y José David Name serán denunciados por Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. ¿Qué pasó?

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció que acudirá a los estratos judiciales para denunciar a los senadores Álex Flórez (Pacto Histórico) y José David Name (Partido de la U), al considerar que hay una calumnia e injuria.

Según Acuña, los congresistas iniciaron una “ataques tecnológicos por redes sociales y entornos digitales” para afectar su imagen.

Por esa razón, aseguró que acudirá a las acciones penales con la finalidad de que haya una retractación.

“Presentar denuncia penal y disciplinaria contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Presentar denuncia penal y disciplinaria contra el senador José David Name Cardozo por los presuntos delitos de injuria y calumnia”, dijo en un comunicado de prensa.

Así mismo pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría “una auditoría especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sincelejo para verificar su correcto funcionamiento”.

Acuña convocará una mesa pública del PAE donde todos los sectores estén presentes con la finalidad de presentar un balance.

“Solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender (UAPA), una auditoría permanente y concomitante al PAE municipal. Solicitar a la Honorable Corte Suprema de Justicia que adelante las investigaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades”, finalizó Acuña.