Jóvenes de Paz: Candidatos presidenciales respaldan el programa que se implementa en Sincelejo

El programa Jóvenes de Paz, impulsado por el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, recibió un respaldo por parte de varios candidatos presidenciales, quienes coincidieron en que esta estrategia de seguridad y recuperación del tejido social debería replicarse a nivel nacional.

Candidatos como Miguel Uribe Londoño, Clara López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo destacaron los resultados de la iniciativa y plantearon la necesidad de convertirla en una política pública de alcance nacional. Barreras incluso propuso que el modelo se “nacionalice”, mientras que Murillo señaló que Sincelejo puede servir como referente para implementar esquemas de cooperación entre municipios.

El respaldo político se sustenta en los resultados que ha logrado el programa en la capital de Sucre. Bajo la administración de Yahir Acuña, la ciudad ha registrado una reducción superior al 80 % en homicidios y otros delitos de alto impacto, posicionándose como un caso exitoso en materia de seguridad ciudadana. Además, es a fecha de hoy la ciudad con menor hurto a comercio y a personas de todo el territorio nacional.

“Siempre será mejor luchar por la vida y evitar la muerte”, afirmó el alcalde Yahir Acuña, quien defiende que la autoridad debe ir acompañada de inversión social para ser sostenible.

Explicó que la iniciativa no se limita a subsidios, sino que funciona como una plataforma de productividad: los beneficiarios pueden integrarse a proyectos de la Alcaldía o acceder a formación técnica y profesional.

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