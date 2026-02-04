Si recibe un mensaje pidiendo estos 6 números, bloquee el chat o cuelgue la llamada inmediatamente

En los últimos meses, los intentos de robo de cuentas en aplicaciones de mensajería se han vuelto cada vez más frecuentes. Mensajes urgentes, llamadas inesperadas o supuestos errores de verificación suelen ser la puerta de entrada para que estafadores intenten tomar el control de perfiles personales.

Ante este panorama, incluso WhatsApp ha insistido en la importancia de extremar precauciones frente a ciertas solicitudes que aunque parezcan inofensivas, pueden poner en riesgo la cuenta en cuestión de minutos.

La advertencia es clara: ninguna persona externa necesita los seis dígitos que llegan al celular, y compartirlos puede abrir la puerta a un acceso no autorizado.

La señal de alerta que muchos pasan por alto

El número de seis dígitos lo genera automáticamente WhatsApp cuando alguien intenta registrar una cuenta o iniciar sesión con un número de celular.

Ese código se envía directamente al celular del propietario, ya sea por mensaje de texto o mediante una llamada automática y solo tiene validez por unos minutos. Su función es confirmar que quien realiza el proceso es realmente el dueño de la línea.

Es allí donde uno de los métodos más comunes comienza cuando el usuario recibe un aviso indicando que se está intentando registrar su número en otro dispositivo.

Cada intento de registro o inicio de sesión activa un mecanismo automático pensado para confirmar la identidad del usuario. Foto: NurPhoto via Getty Images

En ocasiones, esto ocurre por simples equivocaciones de terceros al digitar un celular, pero en otros casos se trata de un intento deliberado por apropiarse de la cuenta.

Si después de esa notificación aparece un mensaje o una llamada solicitando el código recibido por SMS, la recomendación es actuar de inmediato: no responder, cortar la comunicación y bloquear el contacto. Ese número de verificación es la única barrera que impide que otra persona complete el proceso de registro y tome control del perfil.

WhatsApp ha sido enfático en que, sin esos seis dígitos, nadie puede finalizar la activación ni usar el número en otro equipo.

Por qué compartir el código pone en riesgo la cuenta

El sistema de la plataforma funciona bajo un principio simple: el código de 6 números enviado al celular confirma que quien intenta iniciar sesión es realmente el dueño del número. Cuando ese dato se entrega a un tercero, se pierde automáticamente el control de la cuenta.

Aunque la aplicación no puede identificar quién está detrás del intento de registro, sí garantiza que los mensajes están protegidos mediante cifrado y que las conversaciones previas permanecen almacenadas en el dispositivo original.

La llegada de anuncios marcó un punto de quiebre en el modelo histórico de WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

Es decir, aun si alguien lograra acceder, no podría revisar los chats antiguos.

Sin embargo, el mayor riesgo sigue siendo el mismo: entregar el código equivale a ceder el acceso. Por eso, ante cualquier solicitud de estos seis números, la única respuesta segura es no continuar la conversación y reportar la situación.