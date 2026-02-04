Gente

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Bako alertó sobre lo que estaba sucediendo con una llamada particular.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de febrero de 2026, 3:00 p. m.
Bako, cantante de The Mills.
Bako, cantante de The Mills. Foto: Instagram @bako

Bako, vocalista de la famosa banda The Mills, utilizó las redes sociales el pasado 3 de febrero para denunciar una nueva modalidad de estafa que estaban llevando a cabo los delincuentes, intentando que las personas perdieran el dinero de sus cuentas. El artista contó el paso a paso de lo que ocurrió, intentando advertir a quienes podían caer en estas trampas.

El cantante indicó que esta nueva táctica estaba muy bien montada, por lo que era clave tener cuidado con las cosas que se decían por teléfono. De hecho, advirtió sobre lo creíble que podía ser, ya que se presentaban con ID y números supuestamente oficiales del respectivo banco.

Bako mencionó que recibió una llamada de una entidad bancaria, la cual lo alertaba sobre una supuesta suplantación de identidad, intentando hacer movimientos con el dinero de la cuenta. El famoso se alarmó y pidió ayuda, por lo que creyó en el aparente servicio que le estaban brindando para proteger la suma.

El paso a seguir fue verificar sus datos, revelándole que todo estaba a salvo. Sin embargo, sí le recomendaban que creara un bolsillo para mover la plata y evitar que se la quitaran.

Me dijeron: ‘En este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, relató.

“Me dijeron: entonces ya lo va a pasar con la ley de seguridad, porque es importante que usted cree un bolsillo, mueva la plata ahí y así no se la van a poder quitar”, comentó.

La celebridad comentó que la persona le hizo preguntas puntuales, relacionadas con sus movimientos bancarios: “¿Usted está tratando de hacer una transferencia?, ¿ha intentado hacer una transferencia en los últimos días? o ¿ha hecho compras internacionales?”.

En el afán de resolver el tema, el cantante comenzó a hacer el proceso, hasta que le enviaron una cédula para que la pusiera como titular del bolsillo. Esto lo alarmó y le despertó desconfianza, por lo que optó por ir a una sucursal del banco e indagar. Allí le pidió al delincuente que se quedara en la línea, ya que iba a seguir el trámite por separado y necesitaba que le ayudaran.

La persona le pidió que no dejara a medias lo del bolsillo, de manera que el número de proceso lo pudieran transferir a la trabajadora de dicha sucursal. Al llegar al sitio, dijo en voz alta lo que sucedía y le negaron que del equipo de la entidad llamaran para estos casos.

Me dijeron: ‘No ponga su cédula, ponga el número de radicado’. Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, especificó.

“Entonces le digo que no me cuelgue y que va a ir a la sucursal en ese mismo instante y que allá hará mejor el proceso para asegurar su dinero (…) mientras yo iba corriendo, me dice que es importante que termine la transacción del bolsillo, porque si no, no se puede transferir el caso a una ejecutiva”, concluyó.

Bako pidió a la gente que no cayera en esta modalidad, evitando dar datos o accediendo a las aplicaciones con este tipo de llamadas.

