Los multimillonarios bienes de mujer extraditada el año pasado a los que la Fiscalía le impuso medidas cautelares

Se trata de Valentina Forero Álvarez, quien tendría 12 bienes por un monto que superaría los 7.300 millones de pesos.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 2:09 p. m.
Esta es una de las lujosas propiedades incautadas a Valentina Forero Álvarez, por participar en lavado de activos, producto del narcotráfico
Esta es una de las lujosas propiedades incautadas a Valentina Forero Álvarez, por participar en lavado de activos, producto del narcotráfico Foto: Fiscalía

Siete meses después de su extradición a los Estados Unidos y luego de un seguimiento detallado de sus finanzas, bienes y movimientos, la Fiscalía General impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez.

La mujer fue pedida en extradición por ser la ficha clave de un engranaje de lavado de activos con dinero producto del narcotráfico, que incluía además de los millonarios bienes, que superan el valor de 7.300 millones de pesos, constantes transacciones en efectivo por montos elevados.

Señalan desde la Fiscalía que Forero Álvarez es “una mujer señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hasta destinos internacionales”.

Las propiedades que fueron objeto de estas medidas son seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, Quindío; Cali, Sevilla y Jamundí, Valle del Cauca.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a la mujer, que no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la valida adquisición de los mismos”, explicaron desde la Fiscalía.

Por eso, según la investigación y seguimiento a los bienes, “la titularidad correspondería a una maniobra para intentar ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos obtenidos por la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el exterior”.

Valentina Forero Álvarez, testaferra y cabeza de la red de lavado de activos, fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de activos.

La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y, posteriormente, transferidos a Colombia.

