Hollywood gana protagonismo en la inversión inmobiliaria de colombianos en el sur de Florida

Ante el creciente interés de los colombianos por invertir en bienes raíces en el sur de Florida, Hollywood se posiciona como un punto relevante del mercado inmobiliario, ubicado entre Miami y Fort Lauderdale y en proceso de transformación urbana y de inversión pública. Según la MIAMI Association of Realtors (MIAMI), los colombianos son los segundos compradores internacionales más activos, con más de 420 millones de dólares en adquisiciones en el último año, equivalentes al 14 % del total extranjero, en un contexto de búsqueda de estabilidad económica y jurídica.

El fenómeno se concentra en los condados de Broward y Miami-Dade, donde los colombianos representan el 22 % de las compras en Broward, donde lideran, y el 8 % en Miami-Dade, donde ocupan el tercer lugar. Cerca del 49 % de las inversiones colombianas en el sur de Florida se dirigen a Broward, lo que se asocia con la preferencia por Hollywood.

GAIA Residences, uno de los nuevos proyectos de apartamentos de lujo en el sur de Florida. Foto: Suministrada / API

“La increíble transformación que Hollywood, Florida, está viviendo gracias a la importante inversión en revitalización y mejoras de infraestructura hace que la ciudad se posicione como la mejor opción de compra. Con una inversión similar a la que los colombianos suelen realizar en otras zonas del sur de Florida, ahora pueden acceder a proyectos de lujo con amplia proyección de valorización y rentabilidad en una ciudad vibrante y en crecimiento”, afirmó Raimundo Onetto, CEO de Alta Developers y desarrollador de GAIA Residences, uno de los nuevos proyectos de apartamentos de lujo que está marcando la pauta en la zona.

“Hollywood refleja el estilo de vida que tanto atrae a la comunidad colombiana: cercanía con la playa, gastronomía internacional, actividades al aire libre y una mezcla cultural que se percibe como familiar”, agregó Onetto.

Las inversiones municipales incluyen mejoras en parques, el Hollywood Beach Golf Course y el Boulevard, con impacto en infraestructura urbana local general.