Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

El colombiano marcó de penal para darle la victoria parcial a su equipo antes de finalizar el primer tiempo.

Redacción Deportes
7 de marzo de 2026, 3:19 p. m.
El delantero colombiano del Sporting de Portugal, Luis Suárez, se reportó con gol este sábado
El delantero colombiano del Sporting de Portugal, Luis Suárez, se reportó con gol este sábado Foto: Getty Images

El delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien porta el dorsal número 97, anotó el gol que entregó la ventaja parcial al Sporting Clube de Portugal en su visita al Sporting Clube de Braga. El encuentro, correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la Primeira Liga, se desarrolla en las instalaciones del Estadio Municipal de Braga en la tarde de este sábado, 7 de marzo.

Con esta anotación a favor del equipo visitante, la escuadra de Lisboa se posiciona de manera transitoria en la segunda casilla de la tabla general del campeonato portugués. La sumatoria de estos tres puntos resulta vital para las aspiraciones del Sporting en su disputa directa por el título nacional, manteniéndose a la expectativa de los resultados que obtengan sus rivales en la parte alta de la clasificación.

El desarrollo del compromiso mostró la apertura del marcador al minuto 22. El defensa central del equipo visitante, Gonçalo Inácio, conectó un remate de cabeza tras la ejecución de un tiro de esquina cobrado por el mediocampista Pedro Gonçalves, estableciendo el 0-1 inicial.

La igualdad para el conjunto local se registró antes de finalizar la primera etapa. En el minuto 34, el extremo izquierdo Ricardo Horta culminó una jugada de contraataque. El futbolista portugués recibió un pase hacia atrás del mediocampista Rodrigo Zalazar y definió a un toque para empatar el marcador 1-1.

Cuando la primera mitad se acercaba a su conclusión, una acción ofensiva alteró el desarrollo del juego. En el minuto 43, Luis Javier Suárez ejecutó un control orientado hacia la portería rival. Durante la trayectoria del balón, este impactó en el brazo del defensa central alemán Bright Arrey-Mbi.

Tras la revisión de la jugada mediante el sistema de videoarbitraje (VAR), el juez central sancionó el cobro desde el punto penal durante el primer minuto de tiempo de reposición. El atacante colombiano asumió la responsabilidad de la ejecución desde los once metros.

En el cobro, Suárez optó por un remate a ras de piso dirigido al poste derecho del arquero. Aunque el guardameta checo Lukáš Horníček acertó la dirección del disparo, la ubicación y la fuerza del balón determinaron el 1 a 2 a favor del Sporting Clube de Portugal, resultado con el que los equipos se retiraron al descanso.

Hacia el minuto 80, el compromiso mantiene la ventaja para el equipo lisboeta con el delantero colombiano activo en el terreno de juego.

La conversión de este tiro penal consolidó a Luis Javier Suárez como el máximo goleador en solitario de la Primeira Liga, alcanzando la cifra de 22 anotaciones en la temporada. Su principal competidor en esta estadística es el atacante del Benfica, Vangelis Pavlidis, quien registra 21 goles.

El próximo reto deportivo para el club de Suárez será en el ámbito internacional. El equipo portugués se enfrentará al F.K. Bodø/Glimt en el partido correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Este certamen continental representa uno de los objetivos prioritarios para la institución en la presente campaña, exigiendo la planificación táctica de la plantilla para mantener el rendimiento de sus jugadores clave.

