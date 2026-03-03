Deportes

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

Una infracción en medio de la semifinal de Copa de Portugal con Porto alarmó a la Tricolor. Lucho reclamó un castigo para el rival por lo sucedido.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

3 de marzo de 2026, 8:49 p. m.
Luis Javier Suárez se molestó por falta en su contra a meses del Mundial 2026.
Luis Javier Suárez se molestó por falta en su contra a meses del Mundial 2026. Foto: Captura redes Win Sports

En Luis Javier Suárez recaen las esperanzas de gol de la Selección Colombia para el próximo Mundial de 2026.

Su constancia en Europa junto al Sporting de Lisboa lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores centrodelanteros de la actualidad.

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia
Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia. Foto: Getty Images

Ese desempeño lo perfila para ir a la Tricolor como el ‘9’ del esquema de Néstor Lorenzo, además de ponerlo en la órbita de equipos importantes del mundo como Liverpool y Newcastle de Inglaterra.

Todo es extraordinario; el momento se pudo haber afectado en las últimas horas durante la semifinal de la Copa de Portugal que midió a los lisboetas ante un clásico rival como el Porto.

Deportes

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Deportes

Golpe letal de Julián Millán en el mercado: nuevo jugador de Fluminense y aprieta la pelea por el Mundial 2026

Deportes

Luis Suárez retumba en Europa con un gol más: se acerca a un nuevo título y aumenta su espectacular racha

Deportes

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Deportes

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Deportes

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Deportes

Revelan el gigante de Inglaterra que quiere a Luis Javier Suárez: pagaría 60 millones de euros

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Allí, durante la primera mitad, el nacido en Santa Marta hizo uso de su físico para cubrir el balón, siendo perjudicado segundos después por un rival que le fue con fuerza desmedida sobre su pierna izquierda.

En la transmisión del juego se vio al cafetero caer al suelo retorciéndose de dolor. Después de ver que su molestia no era grave, al árbitro le pidió la amonestación para el contrario por la manera en que le entró.

A escasos 99 días del Mundial 2026, que haya ese tipo de faltas puede dejar por fuera a un jugador que sea importante para la nación, como lo es Suárez para Colombia.

Justo esa pudo haber sido la razón del malestar del atacante, quien ha hecho muchos goles para no quedarse por fuera de la Copa del Mundo y, por un tema físico, añora no salir a tan poco de que se dé a conocer la lista.

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Goles por doquier de Suárez

Con resultado de 1-0 acabó el Sporting de Lisboa vs. Porto en Copa de Portugal. Justamente, quien rompió el cero fue Suárez, quien marcó al 62′ a través de un cobro de tiro penal.

Para el goleador colombiano, ese tanto más reciente le permitió llegar a la cifra nada despreciable de las 27 anotaciones a lo largo de la temporada 2025/2026. Su regularidad es la mejor carta de presentación que tiene en 33 partidos jugados.

Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

A la hora de hacer una revisión del nivel de Suárez con respecto a las demás posibilidades que tendría Lorenzo, el samario se lleva por lejos a Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán o cualquiera con el que se enfrente.

Por esa baja producción de goles colombianos en el mundo es que se ha llegado a pensar en una citación de Radamel Falcao García, aun cuando ya tenga 40 años y no viva el mejor presente en Millonarios.

Aunque haya una campaña para que esto se dé, Lorenzo ya fue enfático en que no le ha “prometido”, ni tampoco garantizado al Tigre que irá a la cita orbital.

Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García
Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García. Foto: Captura AS Colombia // Getty Images

Aun así, exjugadores e insignias de Selección Colombia como Iván René Valenciano consideran que llevarlo es la mejor opción, y ante el bajo nivel de los otros a los que califica como “son de madera”.

“¿Quién conoce a Durán, a Borré o a Córdoba? A Falcao lo conoce todo el mundo. Un delantero que tenga el nombre como lo tiene Radamel, yo como central o entrenador me preocuparía”, afirmó, poniendo a pensar en dicha idea sobre llevar a Radamel García García.

Más de Deportes

Radamel Falcao García / Juan Rengifo.

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Julián Millán en Fluminense / Dávinson Sánchez abraza a Yerry Mina.

Golpe letal de Julián Millán en el mercado: nuevo jugador de Fluminense y aprieta la pelea por el Mundial 2026

Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.

Luis Suárez retumba en Europa con un gol más: se acerca a un nuevo título y aumenta su espectacular racha

Neymar y Rodrygo en lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Lamine Yamal y Antoine Griezmann.

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Cristiano Ronaldo / Hincha de la Selección Colombia.

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Luis Díaz dejó una serie de jugadas claves en el clásico de Bayern Múnich y Dortmund

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Kevin Mier a 100 días del Mundial 2026 podría ganarse el lugar.

Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

El superclásico del FPC, entre Millonarios y Atlético Nacional, tendrá nueva edición: será por la Copa Sudamericana 2026.

El botín económico que ganará el vencedor del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana

Noticias Destacadas