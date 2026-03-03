Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

En Luis Javier Suárez recaen las esperanzas de gol de la Selección Colombia para el próximo Mundial de 2026.

Su constancia en Europa junto al Sporting de Lisboa lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores centrodelanteros de la actualidad.

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia. Foto: Getty Images

Ese desempeño lo perfila para ir a la Tricolor como el ‘9’ del esquema de Néstor Lorenzo, además de ponerlo en la órbita de equipos importantes del mundo como Liverpool y Newcastle de Inglaterra.

Todo es extraordinario; el momento se pudo haber afectado en las últimas horas durante la semifinal de la Copa de Portugal que midió a los lisboetas ante un clásico rival como el Porto.

Allí, durante la primera mitad, el nacido en Santa Marta hizo uso de su físico para cubrir el balón, siendo perjudicado segundos después por un rival que le fue con fuerza desmedida sobre su pierna izquierda.

🏆🇵🇹 ¡OJOO CON NUESTRO LUCHOO!.. ¡PORTO LE ENTRA CON TODO AL COLOMBIANO!#CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/mYjiG4VUR9 — Win Sports (@WinSportsTV) March 3, 2026

En la transmisión del juego se vio al cafetero caer al suelo retorciéndose de dolor. Después de ver que su molestia no era grave, al árbitro le pidió la amonestación para el contrario por la manera en que le entró.

A escasos 99 días del Mundial 2026, que haya ese tipo de faltas puede dejar por fuera a un jugador que sea importante para la nación, como lo es Suárez para Colombia.

Justo esa pudo haber sido la razón del malestar del atacante, quien ha hecho muchos goles para no quedarse por fuera de la Copa del Mundo y, por un tema físico, añora no salir a tan poco de que se dé a conocer la lista.

Goles por doquier de Suárez

Con resultado de 1-0 acabó el Sporting de Lisboa vs. Porto en Copa de Portugal. Justamente, quien rompió el cero fue Suárez, quien marcó al 62′ a través de un cobro de tiro penal.

Para el goleador colombiano, ese tanto más reciente le permitió llegar a la cifra nada despreciable de las 27 anotaciones a lo largo de la temporada 2025/2026. Su regularidad es la mejor carta de presentación que tiene en 33 partidos jugados.

A la hora de hacer una revisión del nivel de Suárez con respecto a las demás posibilidades que tendría Lorenzo, el samario se lleva por lejos a Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán o cualquiera con el que se enfrente.

Por esa baja producción de goles colombianos en el mundo es que se ha llegado a pensar en una citación de Radamel Falcao García, aun cuando ya tenga 40 años y no viva el mejor presente en Millonarios.

Aunque haya una campaña para que esto se dé, Lorenzo ya fue enfático en que no le ha “prometido”, ni tampoco garantizado al Tigre que irá a la cita orbital.

Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García. Foto: Captura AS Colombia // Getty Images

Aun así, exjugadores e insignias de Selección Colombia como Iván René Valenciano consideran que llevarlo es la mejor opción, y ante el bajo nivel de los otros a los que califica como “son de madera”.

“¿Quién conoce a Durán, a Borré o a Córdoba? A Falcao lo conoce todo el mundo. Un delantero que tenga el nombre como lo tiene Radamel, yo como central o entrenador me preocuparía”, afirmó, poniendo a pensar en dicha idea sobre llevar a Radamel García García.