El agricultor de 86 años que le dijo “no” a 15 millones de dólares de Silicon Valley

El debate público en Estados Unidos gira en torno a la historia de Mervin Raudabaugh, que sí terminó vendiendo su tierra sorpresivamente.

27 de febrero de 2026, 3:46 p. m.
Mervin Raudabaugh es objeto de protesta.
Mervin Raudabaugh es objeto de protesta.

Mervin Raudabaugh es un agricultor estadounidense de 86 años, que en las últimas horas se convirtió en foco de debate nacional sobre el valor de su tierra, la preservación agrícola y el avance de la tecnología, luego de rechazar una oferta superior a los 15 millones de dólares por sus terrenos.

La millonaria oferta la realizaron unos desarrolladores tecnológicos, interesados en construir allí un centro de datos de inteligencia artificial. El territorio por el que ofertaron está ubicado en Mechanicsburg, Pensilvania.

Las granjas son muy atractivas para los inversionistas de Sillicon Valley. Foto: Getty

Esta polémica se da por la magnitud de la oferta, que equivalía a 60.000 dólares por hectárea, superada ampliamente por el valor habitual. El propietario afirmó en diferentes medios norteamericanos que su decisión no estuvo motivada por motivos económicos, sino por el deseo de preservar el legado y el valor histórico de sus tierras agrícolas.

“Era mi vida, era especial, simplemente no quería ver las dos granjas destruidas”, declaró Raudabaugh en FOX43 News.

Raudabaugh terminó vendiendo la propiedad

El agricultor fue conciso: la propiedad en mención no era solo un terreno, ni mucho menos una simple propiedad; para él y su familia significaba sus raíces y esencia. Tenía un valor emocional profundo tras décadas de trabajo y recuerdos familiares.

Sin embargo, Raudabaugh sí vendió los derechos de desarrollo de la tierra por aproximadamente 1,9 millones de dólares a Lancaster Farmland Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger permanentemente tierras agrícolas en Pensilvania.

Esta acción garantiza que el suelo no podrá ser utilizado para fines industriales o urbanos en el futuro y que su uso se mantendrá exclusivamente agrícola, incluso si cambia de manos generaciones después.

¿Por qué estos terrenos son atractivos para estos inversionistas?

El interés de empresas vinculadas al ecosistema tecnológico de Silicon Valley por instalar centros de datos masivos de inteligencia artificial en zonas rurales como la de Raudabaugh refleja una tendencia más amplia: la demanda creciente de infraestructura física para soportar la expansión de la computación y los sistemas de IA.

Estos centros requieren grandes extensiones de tierra y significativas fuentes de energía, lo que los convierte en compradores atractivos para propietarios rurales.

Sin embargo, para muchos agricultores y defensores del uso sostenible del suelo, esta presión representa una amenaza no solo al paisaje rural, sino a la continuidad de prácticas agrícolas tradicionales.

El caso de Raudabaugh ha generado admiración en su comunidad local, donde muchos ven su decisión como un acto de fidelidad a sus raíces y un ejemplo de resistencia frente a la lógica estrictamente comercial.

