En video | Calle de EE. UU. se desploma y vehículos se hunden en plena vía principal

Las imágenes del hecho se han viralizado rápidamente y alertaron a las autoridades estatales.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

25 de febrero de 2026, 7:02 p. m.
El hecho ocurrió en el estado de Nebraska
El hecho ocurrió en el estado de Nebraska Foto: Composición SEMANA | Redes sociales

Un impactante video es viral en redes sociales luego de que una cámara de seguridad en Omaha, Nebraska (Estados Unidos), captara el momento exacto en el que dos camionetas cayeron cuando el pavimento se abrió repentinamente en dos.

Los conductores llegaron en sus vehículos al límite vial cuando el semáforo estaba en rojo. Mientras esperaban el cambio a luz verde, intempestivamente se desplomó el espacio de la calle en el que estaban. Según medios estadounidenses, el video que circula en redes sociales fue captado por la cámara de un estacionamiento cercano.

Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar de los hechos y se encargaron de asegurar el perímetro, rescatar a los ocupantes y evaluar sus daños provocados. No se reportaron lesiones de gravedad ni víctimas mortales.

Los conductores de los demás vehículos socorrieron inmediatamente a los ciudadanos que estaban en las camionetas y la policía de Omaha tuvo un mensaje específico para ellos.

“Les agradecemos por entrar en acción y brindar ayuda rápidamente”, dijo la portavoz de la policía de Omaha, la oficial Sarah Martier, en un comunicado.

Causas del socavón

Especialistas en diferentes medios norteamericanos coincidieron en que este tipo de socavones suelen relacionarse con fallas en tuberías subterráneas, filtraciones de agua, erosión del suelo o desgaste en la infraestructura.

El Departamento de Obras Públicas de Omaha confirmó mediante un comunicado publicado en su sitio web que el socavón se produjo luego de la rotura de una tubería principal de agua.

Por su parte, la gobernación estatal anunció el inicio de una inspección técnica para determinar la causa exacta que provocó esta anomalía en la tubería y así poder mitigar riesgos a futuro en esta misma calle o algunas cercanas.

Austin Rowser, director de obras públicas de Omaha, destacó: “Uno de los aspectos más importantes de la reparación es asegurarnos de encontrar el vacío completo. El agua subterránea puede actuar de diversas maneras extrañas. Se puede ver un vacío, pero podría estar conectado a otro por un pequeño canal”.

Omaha, Nebraska, es reconocida principalmente como un centro económico y cultural clave en el medio oeste estadounidense Foto: Getty Images

Los vehículos fueron recuperados por una grúa en la noche del martes, cuando de la mano de las autoridades, ambos automóviles fueron sacados del sumidero. Medios locales han reportado el cierre de la carretera y se advierte que puede durar varios días la suspensión de la vía.

Este hecho alertó a las autoridades y, a pesar de que no dejó víctimas fatales, inquieta a los encargados, luego de presentar un hecho sin precedentes.

