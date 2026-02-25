En video | Calle de EE. UU. se desploma y vehículos se hunden en plena vía principal

Un impactante video es viral en redes sociales luego de que una cámara de seguridad en Omaha, Nebraska (Estados Unidos), captara el momento exacto en el que dos camionetas cayeron cuando el pavimento se abrió repentinamente en dos.

Avión de American Airlines aterriza en EE. UU. con un impacto de bala tras despegar desde Colombia; investigan daños en el alerón

Los conductores llegaron en sus vehículos al límite vial cuando el semáforo estaba en rojo. Mientras esperaban el cambio a luz verde, intempestivamente se desplomó el espacio de la calle en el que estaban. Según medios estadounidenses, el video que circula en redes sociales fue captado por la cámara de un estacionamiento cercano.

PAVEMENT PLUNGE: A traffic camera captures two cars falling into a sinkhole as the road suddenly collapses at an intersection in Omaha, Nebraska.



Police say several bystanders rushed to pull the drivers out and direct traffic as first responders headed to the scene.



Thankfully,… pic.twitter.com/LkHNy5ApQO — Fox News (@FoxNews) February 25, 2026

Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar de los hechos y se encargaron de asegurar el perímetro, rescatar a los ocupantes y evaluar sus daños provocados. No se reportaron lesiones de gravedad ni víctimas mortales.

Los conductores de los demás vehículos socorrieron inmediatamente a los ciudadanos que estaban en las camionetas y la policía de Omaha tuvo un mensaje específico para ellos.

🇺🇸 | Tragados por el asfalto, y un gesto que revoluciona las redes.



Dos coches caen a un sumidero en Nebraska (EE.UU) y salen ilesos. pic.twitter.com/KhEdRWwRrK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 25, 2026

“Les agradecemos por entrar en acción y brindar ayuda rápidamente”, dijo la portavoz de la policía de Omaha, la oficial Sarah Martier, en un comunicado.

Causas del socavón

Especialistas en diferentes medios norteamericanos coincidieron en que este tipo de socavones suelen relacionarse con fallas en tuberías subterráneas, filtraciones de agua, erosión del suelo o desgaste en la infraestructura.

El Departamento de Obras Públicas de Omaha confirmó mediante un comunicado publicado en su sitio web que el socavón se produjo luego de la rotura de una tubería principal de agua.

Él es el colombiano de 111 años que sería la persona más vieja de Estados Unidos y uno de los más longevos del mundo

Por su parte, la gobernación estatal anunció el inicio de una inspección técnica para determinar la causa exacta que provocó esta anomalía en la tubería y así poder mitigar riesgos a futuro en esta misma calle o algunas cercanas.

Austin Rowser, director de obras públicas de Omaha, destacó: “Uno de los aspectos más importantes de la reparación es asegurarnos de encontrar el vacío completo. El agua subterránea puede actuar de diversas maneras extrañas. Se puede ver un vacío, pero podría estar conectado a otro por un pequeño canal”.

Omaha, Nebraska, es reconocida principalmente como un centro económico y cultural clave en el medio oeste estadounidense Foto: Getty Images

Los vehículos fueron recuperados por una grúa en la noche del martes, cuando de la mano de las autoridades, ambos automóviles fueron sacados del sumidero. Medios locales han reportado el cierre de la carretera y se advierte que puede durar varios días la suspensión de la vía.

Este hecho alertó a las autoridades y, a pesar de que no dejó víctimas fatales, inquieta a los encargados, luego de presentar un hecho sin precedentes.