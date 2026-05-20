Bernie Moreno sugiere alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Tienen que estar completamente unidos”

Bernie Moreno, senador republicano en Estados Unidos, ofreció declaraciones durante una conversación en el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council, donde habló sobre los próximos comicios en Colombia.

Abelardo de la Espriella agradece mensaje de respaldo del senador de EE. UU. Bernie Moreno tras asesinato de miembro de su campaña en Meta

El influyente político de origen colombiano aseguró que vendrá a Colombia y sugirió que los dos candidatos “alineados” deberían unirse para las próximas elecciones.

“Básicamente, esta es una carrera a tres bandas. Los dos candidatos que yo diría que están alineados en su mayor parte con un grupo muy pequeño, al amanecer del lunes 1 de junio, tienen que estar completamente unidos”; dijo Moreno.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: Semana

“Quien gane tiene que tener el apoyo completo e inequívoco del otro grupo, no solo de un candidato, sino de los seguidores y simpatizantes del candidato”, continuó diciendo el senador.

“Transmitiré ese mensaje el 1 de junio por la mañana porque vamos a desayunar y vamos a hablar y va a ser una unidad total y completa”, aseveró.

Moreno también dijo que una de las principales preocupaciones de Estados Unidos tiene que ver con el incremento en la “violencia política a lo largo del tiempo y aseguró ”que es extremadamente importante que proporcionen esa protección de seguridad", especialmente para los candidatos.

“Nunca he visto una decisión más binaria y, francamente, el mensaje que quiero transmitir a la gente de Colombia es que tienen que votar como si su país dependiera de ello”, dijo el senador republicano.

🚨 Desde el Atlantic Council en Washington D. C., el senador Bernie Moreno advirtió sobre riesgos en el proceso electoral colombiano.



Señaló la posible influencia de grupos armados como el ELN y pidió que Colombia mantenga una relación sólida y estratégica como aliado de Estados… pic.twitter.com/syOu4aHBIO — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) May 20, 2026

Moreno hizo énfasis en la decisión que tendrá que tomar la ciudadanía el próximo 29 de mayo de cara a tener una buena relación con Estados Unidos.

“Colombia tiene una economía próspera, una economía importante, y necesitan asegurarse de que los votantes entiendan lo que está en juego entre las dos opciones muy claras”, aseveró.

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Por otro lado, Moreno se mostró optimista por las pasadas elecciones del congreso, incluyendo la consulta que votaron los colombianos en el mes de marzo, sin embargo alertó sobre el respaldo a la seguridad en el proceso de escrutinio.

“Debo decir que Colombia tuvo elecciones del Congreso en marzo y en su mayor parte salió bien, así que eso es realmente lo que me da más optimismo, pero obviamente esto está en juego, así que asegurémonos de que la maquinaria del aparato esté funcionando bien”, dijo.

Hoy, a la luz de las encuestas más recientes, el panorama parece repetirse. Ningún candidato lograría superar el umbral del 50 % en primera vuelta. Foto: LILIANA RINCÓN

El senador cercano al presidente Trump aprovechó para hablar sobre el escenario en el que no se obtenga el resultado esperado para Estados Unidos y lanzó una alerta poniendo como ejemplo países vecinos.

“Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, lo que van a ver es que todos los malos actores que actualmente están en Cuba, Venezuela y Nicaragua fluyan hacia Colombia”, aseveró Moreno.