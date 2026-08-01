Los millonarios problemas que heredaría Abelardo De La Espriella en las Fuerzas Militares

Hay preocupación en el equipo de Abelardo De La Espriella por una serie de hallazgos de presuntas irregularidades y malos manejos en el Ejército, que complicarían la lucha contra los grupos armados ilegales en los primeros meses del mandato. Hay advertencias por problemas en los equipos de comunicaciones, el deterioro de 116.000 fusiles, miles de municiones vencidas y reducción de capacidades aéreas y vehículos blindados.

Tras denuncia de SEMANA, se cae millonaria contratación del Ejército para repuestos de cañones de guerra obús

Preliminarmente, las necesidades de las tropas se cuantifican en 25 billones de pesos para 2027. No solo el inconveniente sería de dinero, sino también del volumen de la amenaza: Petro recibió 14.000 hombres alzados en armas y De La Espriella tendrá que combatir a 26.000, de acuerdo con las cifras de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Militares.