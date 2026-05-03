Confirman cierre total de puente fronterizo entre Venezuela y Colombia durante 15 días, este es el motivo

En medio de trabajos de recuperación y adecuación de la infraestructura, el Gobierno venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, anunció el cierre absoluto, durante 15 días, del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Venezuela vuelve a ser negocio para Colombia: empresas ven un “gran mercado”

Se trata del paso fronterizo que une a la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con la localidad de Pedro María Ureña, en el estado Táchira.

“Instamos a los conductores y a la población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos”, dice un mensaje emitido por el ministerio de Transporte de Venezuela.

Aviso publicado por el ministerio venezolano en redes sociales Foto: Instagram/Mintransporte_ve

El ministerio señaló que la disposición entró en vigor a partir de este domingo, 3 de mayo, aunque no detalló la clase de trabajos de recuperación o acondicionamiento que se están llevando a cabo en el puente.

El pasado sábado, tras llevarse a cabo una revisión especializada a raíz de las recientes aumentadas del río Táchira, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta dio a conocer la existencia de un deterioro en las bases de la infraestructura.

Cúcuta, bajo la amenaza del ELN: la guerrilla controla barrios y reta al Estado

Según el reporte, la afectación se concentra principalmente en el sector venezolano, comprometiendo de forma significativa tanto los cimientos como la zona superior del puente.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo,“Fabián Prato, explicó que el segmento ubicado en territorio colombiano no presenta daños que impliquen un peligro inmediato.

Sin embargo, indicó que las inspecciones efectuadas de manera articulada con Protección Civil del estado Táchira permitieron detectar fallas importantes en el costado venezolano.

Puente Internacional Francisco De Paula Santander Foto: Guillermo Torres /Semana

Colombia y Venezuela acordaron establecer una cooperación militar contra “mafias” que operan en su zona fronteriza, en un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez que marcó la primera visita presidencial a este país luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en enero.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

“Nos hemos planteado ambos países la elaboración (...) de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”, dijo Rodríguez.

Encuentro en Caracas entre los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Venezuela Delcy Rodríguez Foto: Presidencia de la República

Petro declaró que el “esfuerzo común” debe orientarse a “liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas, y minerales raros”.