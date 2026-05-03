Militar que asesinó a Osama Bin Laden hace inesperada confesión sobre la captura de Nicolás Maduro

Robert O’Neill, el ex SEAL de la Marina de los Estados Unidos que asesinó a Osama Bin Laden, declaró al periódico The Post que hay una misión por la que habría regresado a labores.

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“Tras la redada contra Maduro, experimenté dos sentimientos intensos: un orgullo extremo y un poco de... celos”, dijo Robert O’Neill al NY Post.

En enero, un discreto operativo secreto permitió a las autoridades estadounidenses detener al dictador venezolano Nicolás Maduro en su residencia de Caracas.

Nicolás Maduro fue capturado. Foto: Truth/Donald Trump

En la actualidad, permanece bajo custodia en una cárcel federal de Brooklyn, donde aguarda el inicio de un proceso judicial por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

“¡Ay, cómo me gustaría que me volvieran a llamar para esa misión! Era mucho más compleja que la que hicimos nosotros: eliminar al presidente de un país sin matarlo. ¡No podía borrar la sonrisa de mi cara!”, dijo.

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O’Neill sostiene que tanto la operación dirigida contra Maduro como el conflicto activo con Irán no deben interpretarse como acontecimientos independientes.

A su juicio, ambos forman parte de una estrategia geopolítica mucho más compleja, concebida como una gran partida de ajedrez orientada a contener la influencia de la China comunista, dijo el exmilitar a NY Post.

O'Neill dijo que no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando capturaron a Maduro. Foto: mchooyah/Instagram

“Se trata de un gran esfuerzo para arrebatarle a China la capacidad de invadir Taiwán”, afirmó. Con el suministro de petróleo venezolano e iraní interrumpido, China carecerá de los recursos necesarios para lanzar una invasión a gran escala de la isla .

“No pueden invadir Taiwán si no tienen poder”, explicó.

“Soy jugador de ajedrez y hay que eliminar piezas, e Irán es una pieza que vamos a expulsar, Venezuela es otra. China es la reina”, dijo.

El operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro fue intervención militar de alta complejidad denominada Operación Resolución Absoluta.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Foto: AFP

La misión fue ejecutada durante la madrugada del pasado 3 de enero, mediante una combinación de inteligencia satelital, vigilancia con drones y ataques coordinados contra puntos estratégicos de Caracas.

En el operativo participaron unidades especiales estadounidenses, integrantes de la Fuerza Delta, además de aeronaves de guerra electrónica encargadas de bloquear radares y comunicaciones militares venezolanas.

El objetivo principal fue impedir una reacción rápida de las fuerzas leales al chavismo y evitar la fuga de Maduro hacia refugios militares.