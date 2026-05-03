“Está preparando huir”: congresista norteamericano habla de lo que haría Gustavo Petro tras elecciones en Colombia

El congresista republicano Carlos Giménez reaccionó al reciente mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que defiende la soberanía de Cuba y se muestra en desacuerdo con una posible invasión norteamericana.

Gustavo Petro expone su postura sobre tensiones entre Estados Unidos y Cuba, tras amenaza de posible intervención militar

“Petro está preparando huir a #Cuba luego de la paliza electoral que el pueblo colombiano le dará en las elecciones que se aproximan”, dijo el congresista.

“La izquierda seguirá llevando a #Colombia por el camino de los regímenes socialistas, antiamericanos de la región”, concluyó Giménez.

🚨Petro está preparando huir a #Cuba luego de la paliza electoral que el pueblo colombiano le dará en las elecciones que se aproximan.



La izquierda seguirá llevando a #Colombia por el camino de los regímenes socialistas, anti-americanos de la región. https://t.co/NNUVJVy6j3 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) May 3, 2026

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir el viernes 1 de mayo en su advertencia de “asumir el control” de Cuba durante una intervención en Florida.

Asimismo, insinuó que un portaviones norteamericano podría detenerse en la isla “a su regreso de Irán”, en un comentario que generó gran controversia.

Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

En relación con este asunto, el mandatario colombiano se pronunció a través de sus plataformas digitales y manifestó su respaldo a la administración de Miguel Díaz-Canel.

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, dijo Petro.

Donald Trump, Gustavo Petro y Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images

El congresista estadounidense Carlos Giménez ha lanzado fuertes críticas contra Petro por sus posturas políticas y diplomáticas.

Cuestionó su cercanía con gobiernos de izquierda, especialmente con Cuba y Venezuela, y expresó preocupación por el rumbo político de Colombia.

Además, afirmó que algunas decisiones y declaraciones de Petro podrían afectar la relación entre Bogotá y Washington.

El congresista también defendió una política exterior más firme frente a regímenes autoritarios y advirtió sobre posibles consecuencias para la cooperación bilateral entre ambos países.

Carlos Gimenez y Gustavo Petro. Foto: GETTY

Por su parte, el presidente de Colombia dijo que su homólogo de Estados Unidos está fuertemente influenciado por un grupo de personas “cada cual con una agenda diferente”, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, “imbuido por un fundamentalismo sionista” que “olvida la diversidad latinoamericana”.

“Ahí veo una burbuja que, me parece, no es positiva para las relaciones entre americanos” y “cuando él logra el contacto personal, entonces las burbujas se debilitan”, dijo el presidente de Colombia en una entrevista para Los desayunos de RTVE y EFE, a su paso por la cumbre progresista de Barcelona.

Petro cree que Donald Trump salió con otra percepción sobre él después del encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca. Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

Petro cree que Donald Trump salió con otra percepción sobre él después del encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca a principios de febrero, después meses de tensiones y ataques verbales entre los dos.