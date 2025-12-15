Suscribirse

CONFIDENCIALES

El congresista Carlos Giménez arremetió contra Petro tras rechazar el resultado de las elecciones chilenas: “Incoherente, odioso y esquizofrénico”

Gustavo Petro aseguró que José Antonio Kast es “hijo de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

Redacción Confidenciales
15 de diciembre de 2025, 4:46 p. m.
.
Carlos Giménez y Gustavo Petro | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

La victoria del derechista José Antonio Kast en las recientes elecciones en Chile ha generado un debate intenso sobre las tendencias políticas en Sudamérica.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la victoria del derechista por medio de un trino en la red social X, y lo catalogó como un “avance del fascismo” y se lamentó por considerar a Chile una nación “progresista”, que ahora estará bajo el mando de “un nazi”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, expresó el presidente Petro.

Contexto: Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

El mandatario también se refirió a lo que él considera un peligro para la cultura chilena, al invitar a que “cuiden la tumba de Neruda”.

A este mensaje respondió el congresista Carlos Giménez, conocido por su postura política opositora, quien criticó duramente al presidente colombiano, tildándolo de “incoherente, odioso y esquizofrénico”, además de insinuar que su postura sería producto del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes.

Gustavo PetroCarlos GiménezJosé Antonio Kast

