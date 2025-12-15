La victoria del derechista José Antonio Kast en las recientes elecciones en Chile ha generado un debate intenso sobre las tendencias políticas en Sudamérica.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la victoria del derechista por medio de un trino en la red social X, y lo catalogó como un “avance del fascismo” y se lamentó por considerar a Chile una nación “progresista”, que ahora estará bajo el mando de “un nazi”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, expresó el presidente Petro.

El mandatario también se refirió a lo que él considera un peligro para la cultura chilena, al invitar a que “cuiden la tumba de Neruda”.