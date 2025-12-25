El Departamento de Salud de Washington emitió una inusual advertencia tras el aumento de ratas en viviendas, particularmente en baños, luego de que las fuertes lluvias de diciembre colapsaran los sistemas de alcantarillado.

Los expertos alertan sobre posibles enfermedades y recomiendan precauciones inmediatas para los habitantes.

¿Cómo las ratas están invadiendo los hogares de Washington?

Las históricas inundaciones que azotaron el estado de Washington en diciembre de 2025 han dejado consecuencias sanitarias inesperadas.

Más allá de los daños estructurales, las autoridades sanitarias emitieron una alerta pública por el incremento de ratas que, desplazadas por las aguas, están apareciendo en redes de saneamiento y, en algunos casos, dentro de baños domiciliarios, como lo registran medios como Infobae.

El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) informó que las denuncias ciudadanas de ratas en hogares aumentaron un 40% durante diciembre respecto al año anterior, especialmente en áreas urbanas con drenajes saturados.

Las lluvias, que superaron los registros históricos, colapsaron los sistemas de alcantarillado, facilitando que los roedores se desplazaran hacia los domicilios.

Las ratas poseen habilidades sorprendentes para nadar y desplazarse por tuberías estrechas, lo que les permite acceder a edificios y baños desde alcantarillas inundadas. Las autoridades locales destacan que, aunque parezca increíble, los roedores pueden emerger por inodoros y otras instalaciones sanitarias, lo que ha motivado la alerta pública.

Recomendaciones oficiales tras las lluvias históricas

Los comunicados del Departamento de Salud Pública de Seattle y el Condado de King, en el estado de Washington, señalan que la exposición a roedores y sus excrementos puede transmitir enfermedades como leptospirosis, salmonelosis o hantavirus.

Por ello, se recomienda mantener las tapas de los inodoros cerradas, evitar arrojar restos de comida por los desagües y cerrar las puertas de los baños ante la presencia de ratas hasta que los servicios de control de plagas actúen.

Los operativos de limpieza en redes de drenaje y las campañas de monitoreo se han intensificado, mientras expertos señalan que el envejecimiento de la infraestructura urbana agrava el riesgo de invasión de plagas tras inundaciones.

La experiencia de Washington es una advertencia clara: el cambio climático y los sistemas de saneamiento vulnerables pueden traducirse en riesgos sanitarios directos para las comunidades.

En conclusión, lo que comenzó como lluvias históricas y desbordamientos en Washington se ha transformado en un desafío de salud pública poco convencional.

Las autoridades instan a los habitantes a seguir las recomendaciones oficiales y mantener la alerta, mientras se refuerzan medidas de prevención y control para evitar que la plaga urbana se convierta en un riesgo mayor.