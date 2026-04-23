El presidente Donald Trump ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Tensión en Ormuz: Irán incauta dos buques tras extensión de Trump del alto el fuego

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump.

“No vacilaremos. Además, nuestros ‘barreminas’ están despejando el estrecho en este momento”, aseguró. “Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!”, añadió.

Mensaje emitido por Donald Trump Foto: Truth/RealDonaldTrump

Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En otro mensaje el jueves, Trump reincidió en sus críticas a la supuesta división del régimen en Teherán.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

“¡Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los ‘duros’, que han estado perdiendo TERRIBLEMENTE en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), es UNA LOCURA”, aseguró.

“Tenemos control total sobre el estrecho de Ormuz” añadió.

De esta forma, el presidente estadounidense ha vuelto a hacer mención a esas supuestas grietas internas en Irán, motivo que adujo para extender de forma indefinida la tregua a la guerra, pese a que hasta entonces rechazaba prorrogar el alto el fuego.

Trump apuntó que mantendrá el cese a los ataques hasta que las autoridades iraníes presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo. Foto: Getty Images

El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército norteamericano mantiene un “control total” sobre el estrecho de Ormuz: “Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos”.

“Está ‘completamente sellado’, hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce Estados Unidos se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

Irán interceptó el miércoles dos buques en el estrecho, y un tercero fue blanco de disparos frente a las costas de Omán.

Por su parte, Estados Unidos afirmó que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un petrolero con crudo iraní en el océano Índico, la segunda operación de este tipo en tres días.