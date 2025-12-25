Mundo

Venezuela libera decenas de presos políticos tras más de un año bajo custodia del régimen de Maduro

Una ONG notificó la liberación y los nombres de las personas que había sido arrestadas el año pasado.

Redacción Mundo
25 de diciembre de 2025, 10:02 p. m.
Foto: Tomada de X: Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Al menos 60 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024 fueron excarcelados esta Navidad, informó el jueves una oenegé conformada por activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos.

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección del dictador Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos que el propio mandatario calificó de “terroristas”. Más de 2.000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

x
Foto: Tomada de X: Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

“Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, declaró a la AFP Andreína Baduel, al frente del Clippve.

No están claras las condiciones de estas liberaciones. La AFP pidió a la Fiscalía detalles sobre las excarcelaciones, aun sin respuesta.

Según el relato de familiares, los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, ubicada en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas. Esta prisión fue habilitada para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportan liberaciones en otras prisiones.

“Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos”, añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Nicolás Maduro.
Foto: GETTY IMAGES

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo. Está “en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas”, dijo. “Amerita cuatro operaciones con carácter de urgencia”.

En Venezuela hay al menos 902 “presos políticos”, de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

De acuerdo con los detalles de la ONG, los liberados son:

En la prisión de Tocorón: Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales, Frank Revilla. Del centro penitenciario Las Crisálidas: Maria Elba Delgado. Y de Adolescentes, en La Guaria, se liberó a: Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Angel Zuñiga.

Noticias Destacadas